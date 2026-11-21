باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی صبح امروز (شنبه - ۳۰ آبان ماه) به ریاست فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، به‌صورت نیمه‌ وبیناری در سالن جلسات این وزارتخانه برگزار شد.

مهین فرهادی‌زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک و کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها هم در این مجمع حضور داشتند.

در این مجمع، رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی، گزارشی از عملکرد این فدراسیون در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های مهم پرداخت، گزارش و برنامه‌هایی که به تأیید و تصویب اعضای مجمع رسید.

همچنین گزارش‌های حسابرس مستقل، بازرس و خزانه‌دار فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی به همراه تقویم عملیاتی و بودجه سال ۱۴۰۵ ارائه و توسط اعضای مجمع تصویب شد.

در بخش دیگری از مجمع، آیگین امیریان ۳۶ با رأی و همایون بختیاری ۲۶ با رأی به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند و به عضویت هیأت رئیسه فدراسیون درآمدند.

در بخش پایانی این مجمع نیز رؤسای هیأت‌های استانی حاضر در نشست، به‌صورت حضوری و وبیناری، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند.