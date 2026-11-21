باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی شریف زاده رئیس جمعیت هلال‌احمر لارستان گفت: ساعت ٧:٢۵ روز شنبه ٣٠ آبان‌ماه، گزارشی مبنی‌بر تصادف یک دستگاه اتوبوس با تریلی در کیلومتر ۴۵ محور لارستان_جهرم، به هلال‌احمر اعلام شد.

او افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر لارستان با خودروی نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر لارستان گفت: در این حادثه ۵ مصدوم و یک فوتی به همراه داشت که نجاتگران ضمن ایمن‌سازی محل حادثه و کنترل ترافیک، اقدام به رهاسازی و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی کردند؛ و مصدومان برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس ۱۱۵ و پیکر فرد جانباخته نیز به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

منبع: هلال احمر فارس