باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بوریس شوستوف، اخترشناس، خاطرنشان می‌کند که تهدید واقعی برای زمین نه از سوی سیارک‌های غول‌پیکر، بلکه از جانب اجرام آسمانی کوچک‌تر با ابعادی مشابه شهاب‌سنگ چلیابینسک ناشی می‌شود؛ اجرامی که بیشتر آنها هنوز توسط انسان‌ها شناسایی نشده‌اند.

شوستوف تأکید می‌کند که تمام اجرام فضایی بزرگ که توانایی ایجاد فاجعه‌ای جهانی را دارند، مدت‌هاست شناسایی شده و تحت نظارت دائمی قرار دارند؛ هیچ‌یک از آنها تا صد‌ها یا حتی هزاران سال آینده تهدیدی برای زمین محسوب نمی‌شوند. با این حال، خطر بزرگ‌تر مربوط به اجرام کوچک‌تری است که توجه کافی به آنها نمی‌شود.

او اظهار داشت: «شهاب‌سنگ‌هایی با قطر حدود ۱۰ متر تقریباً هر ۱۰ سال یک‌بار به زمین برخورد می‌کنند، در حالی که اجرامی به اندازه شهاب‌سنگ چلیابینسک که قطری بین ۱۷ تا ۲۰ متر داشت هر ۳۰ تا ۵۰ سال یک‌بار با سیاره ما برخورد می‌کنند.»

شهاب‌سنگ چلیابینسک در فوریه سال ۲۰۱۳ وارد جو زمین شد. دانشمندان اشاره می‌کنند که برخورد چنین اجرامی می‌تواند در طول عمر یک انسان رخ دهد؛ برخلاف برخورد با اجرام آسمانی بسیار عظیم که ممکن است میان آنها میلیون‌ها سال فاصله زمانی وجود داشته باشد.

به گفته این اخترشناس، مسئله اصلی مربوط به اجرامی با قطر ده‌ها متر است که بیشتر آنها هنوز کشف نشده‌اند. برای نمونه، مدل‌های علمی برآورد می‌کنند که تاکنون تنها حدود ۳ درصد از اجرامی که ابعادی قابل مقایسه با جرمِ عاملِ رویداد تونگوسکا با قطری حدود ۵۰ متر دارند، شناسایی شده‌اند.

منبع: gazeta.ru