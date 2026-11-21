باشگاه خبرنگاران جوان - طاهره چنگیز در پاسخ به پرسشی درباره تبلیغات فروش صندلی رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در فضای مجازی و وجود پرونده‌های مرتبط با این موضوع در وزارت بهداشت اظهار کرد: افرادی که با انگیزه ورود غیرقانونی به رشته‌های علوم پزشکی وارد چنین معاملات و ارتباطاتی می‌شوند، در بسیاری از موارد، حتی پس از آنکه مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند، از طرح شکایت رسمی خودداری می‌کنند.

وی با اشاره به ماهیت این‌گونه معاملات افزود: در واقع، افرادی که با قصد انجام یک اقدام غیرقانونی و با وعده پرداخت مبالغ هنگفت وارد این مسیر می‌شوند، ممکن است پس از فریب خوردن نیز تمایلی به شکایت نداشته باشند؛ چراکه خودشان از ابتدا قصد ورود به یک مسیر خارج از ضوابط را داشته‌اند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه در این وزارتخانه پرونده شکایت رسمی با این عنوان در اختیار ندارد، تصریح کرد: البته مواردی در برخی سامانه‌های قضایی مطرح شده که جزئیات آن در اختیار ما نیست. محل رسیدگی به شکایت‌های مربوط به کلاهبرداری نیز دانشگاه علوم پزشکی یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت نیست و افرادی که مورد سوءاستفاده مالی قرار گرفته‌اند باید از مسیرهای قانونی و مراجع قضایی موضوع را پیگیری کنند.

دکتر چنگیز در ادامه با تاکید بر شفافیت مسیر پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پزشکی خاطرنشان کرد: اطمینانی که می‌توان به داوطلبان و خانواده‌های آنان داد این است که ورود به رشته پزشکی صرفا از مسیرهای رسمی اعلام‌شده امکان‌پذیر است؛ این مسیر شامل پذیرش از طریق کنکور سراسری و در موارد مربوط به انتقال دانشجویان از خارج از کشور، ضوابط مشخص از جمله قاعده دو درصد برتر است و خارج از این مسیرها، پذیرشی صورت نمی‌گیرد.

وی با توصیه به داوطلبان برای بی‌اعتنایی به تبلیغات فریبنده در فضای مجازی گفت: داوطلبان باید بدانند که پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی رشته‌های دشواری هستند و لزوما بهترین انتخاب برای همه افراد محسوب نمی‌شوند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: انتخاب رشته و شغل آینده صرفا نباید بر اساس علاقه انجام شود، بلکه تناسب شرایط جسمی و روانی فرد، توانایی‌های یادگیری و علایق آموزشی او نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر چنگیز با اشاره به اهمیت شناخت ظرفیت‌ها و استعدادهای فردی در انتخاب مسیر تحصیلی اظهار کرد: داوطلبان باید تلاش خود را انجام دهند، اما توجه داشته باشند که همه آینده تحصیلی و شغلی در قبولی این چند رشته خلاصه نمی‌شود. حوزه‌های علمی و تخصصی ارزشمند دیگری نیز وجود دارند که شاید به اندازه رشته‌های پزشکی شناخته‌شده نباشند، اما یک فرد توانمند در این رشته‌ها می‌تواند به مراتب اثرگذارتر از فردی با توانایی کمتر در رشته‌های پرمتقاضی علوم پزشکی باشد.

منبع: وزارت بهداشت