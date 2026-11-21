باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان امروز (شنبه ۳۰ آبان) با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی در ایندور هند پیگیری شد. در این مرحله از مسابقات علی قره گوزلو به مصاف «پنکاج ادوانی » رفت و برابر این بازیکن ۴۱ ساله و سرشناس هندی با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری دست یافت.



بدین ترتیب قره گوزلو راهی فینال مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان راه یافت و در یکی قدمی طلای این دوره مسابقات قرار گرفت. امیر سرخوش دیگر نماینده ایران در رقابت های اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان بود که در مرحله یک چهارم به کار خود پایان داد.