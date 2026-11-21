باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - غلامعلی رحیمی، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اثربخشی تسهیلات حمایتی دولت در حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی گفت: ۹ هزار کسب‌وکار مشمول این حمایت‌ها، در مجموع معادل ۸.۵ همت تسهیلات دریافت کردند و توانستند بخش عمده نیروی انسانی خود را حفظ کنند.

وی اظهار کرد: بر اساس پایش‌های انجام‌شده از طریق وب‌سرویس سازمان تأمین اجتماعی و بررسی فهرست‌های بیمه و تعداد بیمه‌شدگان، کسب‌وکارهای دریافت‌کننده تسهیلات، بدون احتساب همپوشانی، موفق به حفظ ۹۱ درصد نیروی انسانی خود شده‌اند که این رقم با احتساب همپوشانی به ۱۰۲ درصد می‌رسد.

رحیمی با بیان اینکه این آمار نشان‌دهنده اصابت مستقیم تسهیلات به هدف و اثربخشی حمایت‌های انجام‌شده است، افزود: در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار نفر از بیمه بیکاری استفاده کردند، اما امسال در قالب بسته نخست افزایش تاب‌آوری حدود ۳۱۳ هزار نفر از تعدیل نیرو مصون ماندند که این موضوع بیانگر تحقق اهداف حمایتی این تسهیلات است.

معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین درباره نحوه پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک و خانگی گفت: در این زمینه با بنیاد برکت و بنیاد علوی تفاهم‌هایی انجام شده است تا تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومان به‌صورت قرض‌الحسنه و از سوی این بنیادها پرداخت شود.

وی ادامه داد: برای تسهیلات بالاتر از یک میلیارد تومان نیز متقاضیان از طریق سامانه کارت معرفی می‌شوند و منابع مورد نیاز از محل اعتبارات تجهیزشده در پست‌بانک و صندوق کارآفرینی امید تأمین خواهد شد.

رحیمی با اشاره به پیش‌بینی منابعی در حدود ۹ همت برای این بخش تصریح کرد: متقاضیان پس از معرفی به بانک‌ها می‌توانند تسهیلات مورد نیاز خود را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دریافت کنند.