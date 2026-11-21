باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» (Blue Bicycle) در ادامه حضور‌های بین‌المللی خود، توانست جایزه اصلی نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم Rieti e Sabina ایتالیا با عنوان «Olivo d'Oro» یا زیتون طلایی را از آن خود کند و عنوان بهترین فیلم کوتاه سال ۲۰۲۶ این جشنواره را به دست آورد.

جشنواره بین‌المللی Rieti e Sabina از رویداد‌های سینمایی با محوریت معرفی آثار مستقل و بین‌المللی است که در منطقه ریتی و سابینا ایتالیا برگزار می‌شود. جایزه زیتون طلایی نیز با الهام از پیشینه تاریخی و فرهنگی این منطقه، نمادی از صلح، تعامل فرهنگی میان ملت‌ها و آزادی بیان هنری به شمار می‌رود.

فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» با محوریت جهان کودکان و تجربه‌های زیسته آنان ساخته شده و تمام روایت آن در فضای مدرسه شکل می‌گیرد. تولید این اثر سینمایی حدود ۲ سال به طول انجامیده است.

سیاوش ساعدپناه، کارگردان این فیلم، ضمن قدردانی از مدیریت جشنواره و اعضای هیئت داوران، جایزه زیتون طلایی را به تمامی عوامل تولید و همراهان این اثر تقدیم کرد.

کسب این جایزه بین‌المللی، موفقیتی دیگر برای سینمای ایران و گامی در مسیر معرفی ظرفیت‌های فیلم‌سازی کشور به مخاطبان جهانی به شمار می‌رود.