باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - موتورولا در تدارک عرضه گوشی هوشمندی است که به پردازنده‌ای فوق‌العاده پیشرفته، نمایشگر‌هایی رده‌بالا و دوربین‌هایی مدرن مجهز شده و قصد دارد با محصولاتی همچون «آیفون دو» (iPhone Duo) از اپل و «گلکسی زد فولد ۸» (Galaxy Z Fold۸) از سامسونگ رقابت کند.

بر اساس آخرین اطلاعات فاش‌شده، گوشی جدید موتورولا با نام «ریزِر فلکس» (Razr Flex) از نسخه‌ای اصلاح‌شده از پردازنده اسنپدراگون ۸ بهره خواهد برد؛ تراشه‌ای از شرکت کوالکام که هنوز به‌طور رسمی معرفی نشده و با نسل پنجم اسنپدراگون ۸ (مدل SM۸۸۴۵) متفاوت است.

همچنین گفته می‌شود که این دستگاه به بلوتوث نسخه ۶.۰، قابلیت تشخیص چهره و حسگر اثر انگشت تعبیه‌شده در زیر نمایشگر بیرونی مجهز خواهد بود.

این گوشی با سیستم‌عامل اندروید ۱۷ (همراه با پشتیبانی از به‌روزرسانی‌های آینده) عرضه می‌شود و طراحی آن به‌صورت عریض و کوتاه است — مشابه سبک طراحی «آیفون دو» و «گلکسی زد فولد ۸» — و از استاندارد مقاومت در برابر آب و گردوغبار IP۴۸/IP۴۹ برخوردار خواهد بود.

علاوه بر این، برخی وب‌سایت‌های حوزه فناوری گزارش داده‌اند که این دستگاه دارای یک نمایشگر اصلی OLED تاشو به ابعاد ۶.۹۲ اینچ با نرخ نوسازی (رفرش‌ریت) تا ۱۶۵ هرتز است و یک نمایشگر بیرونی ۴.۹۷ اینچی نیز آن را همراهی می‌کند.

سیستم دوربین اصلی شامل دو لنز ۵۰ مگاپیکسلی خواهد بود: یک حسگر اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و یک لنز فوق‌عریض (اولترا واید) ۵۰ مگاپیکسلی. این گوشی همچنین به یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز است که از شارژ سریع سیمی و شارژ بی‌سیم ۲۵ واتی پشتیبانی می‌کند.

انتظار می‌رود این گوشی در اواسط ماه دسامبر رونمایی شود. قیمت آن نیز حدود ۱۷۰۰ دلار برآورد شده که پایین‌تر از قیمت پایه «گلکسی زد فولد ۸» (که از ۱۸۹۹ دلار آغاز می‌شود) است.

منبع: gsmarena