باشگاه خبرنگاران جوان - نبی‌اله یزدی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: در نشست کمیسیون ماده ۲ امور اراضی استان با توجه به اهمیت ساماندهی اراضی و تسهیل فرآیند اجرای طرح‌های بخش کشاورزی بررسی دقیق درخواست‌های مرتبط با واگذاری اراضی و تعیین تکلیف پرونده‌ها در چارچوب ضوابط قانونی، با مدیریت صحیح منابع زمین و فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی انجام شد.

او با تشریح جزئیات پرونده‌های مطرح‌شده در این نشست گفت: از مجموع ۲۶ پرونده بررسی‌شده، ۹ پرونده به مساحت ۵۳ هزار و ۹۶۰ مترمربع به موضوع واگذاری اولیه اختصاص داشت که درخواست‌های مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اضافه کرد: ۱۰ پرونده به مساحت ۵۴ هزار و ۷۰۰ مترمربع با موضوع تمدید و جایگزینی قراردادها، ۴ پرونده به مساحت ۱۵ هزار مترمربع در زمینه انتقال قطعی و تأیید قیمت و ۳ پرونده دیگر به مساحت ۲۰ هزار و ۱۵۰ مترمربع نیز در بخش موضوعات متفرقه در دستور کار کمیسیون قرار داشت.

او با بیان اینکه رسیدگی به درخواست‌های واگذاری و تغییر وضعیت قرارداد‌های اراضی مستلزم بررسی ابعاد حقوقی، فنی و کارشناسی است، ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره این پرونده‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هدف شفاف‌سازی فرآیند واگذاری، تعیین تکلیف درخواست متقاضیان، نظارت بر نحوه بهره‌برداری و صیانت از حقوق عمومی انجام می‌شود.

یزدی افزود: کمیسیون ماده ۲ امور اراضی از مراجع قانونی تصمیم‌گیری در زمینه موضوعات مرتبط با واگذاری اراضی در چارچوب مقررات مربوط است و بررسی کارشناسی درخواست‌ها در این کمیسیون، نقش مهمی در هدایت اراضی به سمت اجرای طرح‌های مصوب، تسهیل سرمایه‌گذاری مولد، جلوگیری از بلاتکلیفی پرونده‌ها و صیانت از حقوق دولت و بهره‌برداران دارد.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس