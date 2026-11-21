باشگاه خبرنگاران جوان - الینا ابراهیمی پینگ پنگ باز شیرازی به همراه تیم ملی کشورمان در پایان رقابت‌های تنیس روی میز بانوان کشور‌های عضو شانگهای که در روسیه در حال برگزاریست به نشان برنز تیمی دست یافت.

در پایان رقابت‌های تنیس روی میز بانوان کشور‌های عضو شانگهای که در روسیه در حال برگزاریست الینا ابراهیمی پینگ پنگ باز شیرازی به همراه تیم ملی کشورمان به نشان برنز تیمی دست یافت

تیم ملی کشورمان با ترکیب الینا ابراهیمی (فارس) ماندانا موسوی و کیمیا رستمی و با هدایت عاطفه کریمی در این مسابقات شرکت کرد و مقام سوم این رقابت‌ها را به دست آورد

رقابت‌های ورزشی کشور‌های عضو شانگهای در ۱۱ رشته ورزشی و با حضور نمایندگان ۲۱ کشور، در شهر مسکو روسیه در حال برگزاری است.

منبع: ورزش و جوانان