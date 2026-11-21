باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قربانپور مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی در تشریح جزئیات این اطلاعیه گفت: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۴۱ و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی در منطقه، وضعیت جوی استان از یکشنبه اول آذر ماه ۱۴۰۵ وارد مرحله هشدار سطح نارنجی (اقدام ضروری) شده و این وضعیت تا اوایل وقت دوشنبه دوم آذر ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به نوع مخاطرات این سامانه افزود: نوع مخاطرات پیش‌بینی‌شده شامل بارش باران، رعدوبرق، تندباد لحظه‌ای و در مناطق سردسیر و مرتفع استان، بارش برف است که عمده فعالیت آن مناطق شمالی استان را در بر خواهد گرفت.

قربانپور درباره خطرات و خسارت‌های احتمالی این سامانه هشدار داد و تصریح کرد:آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، مه گرفتگی، کاهش شدید دید افقی و لغزندگی در محورهای مواصلاتی و همچنین احتمال آسیب به سازه‌های سبک و موقت از تبعات این سامانه بارشی است و به همین دلیل احتمال خسارت گسترده در منطقه وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان درخصوص لزوم آمادگی شهروندان و دستگاههای اجرایی در زمان فعالیت سامانه گفت: از تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران می‌خواهیم در آماده‌باش کامل باشند و اقدامات لازم را برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها انجام دهند.

وی افزود:به شهروندان عزیز نیز مؤکداً توصیه می‌کنیم از هرگونه تردد، توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی خودداری کرده و از سفرهای غیرضرور در جاده‌ها پرهیز کنند. همچنین از کشاورزان محترم تقاضا داریم توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی را برای پیشگیری از خسارت جدی بگیرند.