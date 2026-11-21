باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سرهنگ اخلاقی با اشاره به فلسفه تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸، تأکید کرد که تشکیل بسیج نشان‌دهنده دوراندیشی امام راحل برای حفظ و صیانت از انقلاب اسلامی بود. وی افزود: «امروز نیز فرهنگ بسیجی بر پایه توکل به خداوند و انگیزه درونی، در تمامی عرصه‌ها برای حفظ کشور و نظام حضور دارد.

خدمت‌رسانی جهادی؛ محور اصلی برنامه‌ها

وی با تشریح روزشمار هفته بسیج در استان البرز گفت: برنامه‌ها با عنوان «میقات صالحین» در روز جمعه و با حضور حلقه‌های صالحین در مساجد و مصلاهای استان آغاز شد.

سرهنگ اخلاقی با اشاره به محوریت خدمت‌رسانی در این هفته افزود: «شنبه ۳۰ آبان با عنوان "بسیج، همدلی، خدمت و پیشرفت" به فعالیت‌های عمرانی و سازندگی اختصاص دارد که در آن گروه‌های جهادی بسیج با تمرکز بر رفع مشکلات مردم و اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق محروم و کم‌برخوردار فعالیت می‌کنند.

نقش‌آفرینی بانوان و محله‌محوری

معاون فرهنگی و هنری سپاه البرز در ادامه توضیح داد که روز یکشنبه اول آذر با عنوان «بسیج، بانوان؛ حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف» و روز دوشنبه دوم آذر با محوریت «بسیج، اتحاد و محله قوی» برنامه‌ریزی شده است. وی تأکید کرد که در روز دوشنبه، بسیج با همکاری امام جماعت و معتمدان، بر حل مسائل محلی و تقویت انسجام اجتماعی در سطح محلات تمرکز خواهد کرد.

تمرکز بر نخبگان و عرصه‌های فرهنگی

سرهنگ اخلاقی همچنین روز سه‌شنبه سوم آذر را روز «بسیج نخبگان و توان مردم» عنوان کرد و گفت: در این روز نخبگان بسیجی، به‌ویژه نوجوانان و جوانان در عرصه‌های علمی و فضای مجازی، توانمندی‌های خود را به نمایش می‌گذارند. وی افزود در روز چهارشنبه نیز فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ایستگاه‌های پاسخ‌گویی به نیازهای مردم در محلات اجرا خواهد شد.

بسیج در عرصه دفاعی و امنیتی

وی در پایان با اشاره به روز پنجشنبه چهارم آذر، بر نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های دفاعی و امنیتی تأکید کرد و گفت: «بسیج علاوه بر فعالیت‌های اجتماعی، در حفظ امنیت و تمامیت کشور نقش کلیدی دارد. در پایان این هفته نیز با آیین گلباران مزار مطهر شهدا، یاد و خاطره مجاهدان حاضر در میدان‌ها گرامی داشته خواهد شد.