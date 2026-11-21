باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان رقابت‌های جام جهانی کاراته در هانگژوی چین، کومیته تیمی بانوان ایران با ترکیب مبینا حیدری، فاطمه زهرا سعیدآبادی، مهرنگار احمدی، حنانه صالحی و آتنا محبوب بشری، در دور نخست مقابل شیلی به برتری ۲ بر صفر رسید، اما در دیدار‌های بعدی به ترتیب مقابل تیم‌های مصر و ایتالیا با نتایج مشابه ۲ بر یک شکست خورد و در دیدار چهارم نیز برابر اتریش ۲ بر یک صاحب برتری شد تا در مجموع با کسب ۲ پیروزی و ۲ شکست از دور رقابت‌ها کنار برود.

پیش از این کومیته تیمی مردان ایران و کاتای تیمی بانوان راهی مرحله نیمه نهایی این مسابقات شدند.