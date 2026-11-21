باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - بسیج سازندگی استان البرز از آغاز عملیاتی شدن پویش مردمی «میدان همدلی، خیابان خدمت» در تمامی شهرستان‌های استان خبر داد. این پویش با هدف تقویت روحیه انفاق و جمع‌آوری کمک‌های غیرنقدی میان مردم رسماً کلید می‌خورد.

توزیع بسته‌های معیشتی و لوازم ضروری

فلاحتکار، مسئول بسیج سازندگی استان البرز اعلام کرد که این پویش با مشارکت گسترده گروه‌های جهادی، بر محوریت جمع‌آوری نیازهای اساسی خانواده‌های محروم تمرکز دارد. وی افزود: «در قالب این طرح، جمع‌آوری بسته‌های معیشتی، لوازم‌التحریر، پوشاک، کفش و حتی جهیزیه در دستور کار قرار گرفته است تا در پایان هفته بسیج، این کمک‌ها مستقیماً به دست نیازمندان برسد.

برنامه‌های ویژه برای دانش‌آموزان: کاشت درخت امید

علاوه بر حمایت‌های معیشتی، بخش فرهنگی و آموزشی این پویش نیز با برنامه‌ای تحت عنوان «کاشت درخت امید» همراه است. طبق گفته‌های مسئول بسیج سازندگی البرز، دانش‌آموزان استان با کاشت نهال در محیط مدارس، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلمان را گرامی می‌دارند.

خدمات رایگان و غرفه‌های مردمی در سطح استان

فلاحتکار با اشاره به تنوع برنامه‌های پیش‌بینی شده، تصریح کرد که در سطح شهرها و شهرستان‌ها، غرفه‌های مختلفی با رویکرد خدماتی برپا خواهد شد. از جمله این خدمات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

خدمات پزشکی:ویزیت رایگان و ارائه مشاوره‌های سلامت.

خدمات حقوقی:ارائه مشاوره به خانواده‌ها و افراد نیازمند.

کمک‌های اجتماعی:غرفه‌های نذر خون و جمع‌آوری کمک‌های مردمی.

فعالیت‌های محیط‌زیستی: توزیع نهال و ترویج فرهنگ سبز.

وی در پایان تأکید کرد که با تکیه بر ظرفیت‌های گروه‌های جهادی و همراهی همگانی، تلاش می‌شود تا این پویش به بستری برای خدمت‌رسانی گسترده‌تر در سراسر استان تبدیل شود.