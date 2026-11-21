باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات پاراتکواندو قهرمانی جهان با حضور ۴۰۷ تکواندوکار به میزبانی کره جنوبی در حال برگزاری است و نمایندگان ایران در وزن منهای منهای ۵۷ کیلوگرم و منهای ۷۰ کیلوگرم به ۲ مدال طلا دست یافتند.

مریم عبدالله‌پور، نماینده وزن ۵۷- کیلوگرم زنان ایران، پس از برتری با نتایج چهار بر چهار و شش بر صفر مقابل «السا سویسه کویوما تامایو» از مکزیک در مرحله یک‌هشتم نهایی و در یک‌چهارم نهایی نیز با نتیجه هشت بر صفر و چهار بر دو «کاملیا دوسمالووا» از قزاقستان را شکست داد و به نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی پاراتکواندوی جهان راه یافت.

او در مرحله نیمه نهایی «گامزه اوزجان» از ترکیه را شکست داد و به فینال راه پیدا کرد.

عبدالله پور راند دوم را ۱۰ بر ۱۳ واگذار کرد، اما در دو راند دیگر با نتایج ۹ - ۴ و ۴- ۱۳ به برتری رسید.

او در فینال برای کسب مدال طلا به مصاف «سیلوانا مایارا کاردوسو فرناندس» از برزیل رفت و با برتری شش بر دو و دو بر صفر مقابل این حریف به مدال طلا دست یافت.

هم‌چنین امیرمحمد حقیقت‌شناس، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم مردان ایران، در مرحله یک‌هشتم نهایی با برد ۱۵ بر ۴ و ۱۸ بر ۲ «اصغر دین‌محمد» از قزاقستان را شکست داد و با برتری ۱۳ بر ۲ و ۱۷ بر ۶ مقابل «والتر سدانو دلفینو دآلیوریا» از برزیل، به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.

او در مرحله نیمه نهایی به مصاف «بی آساموآ میشل کریس بولی» از ساحل عاج رفت و با نتایج ۹-۶ و ۱۳-۲ او را شکست داد و فینالیست شد.

حقیقت شناس در فینال برای کسب مدال طلا به مصاف «هوان دیه‌گو گارسیا لوپز» از مکزیک رفت و با برتری مقابل «هوان دیه‌گو گارسیا لوپز» به مدال طلای وزن ۷۰- کیلوگرم دست یافت.

تیم ملی ایران با ترکیب علیرضا بخت، امیرمحمد حقیقت‌شناس، امیرحسین علیزاده، محمدطه حسن‌پور، آیلار جامی، زهرا رحیمی و مریم عبدالله‌پور در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت.

هدایت تیم ملی مردان بر عهده مهدی احمدی و هدایت تیم ملی زنان بر عهده عاطفه کشاورز است. مسابقات پاراتکواندو قهرمانی جهان - کره جنوبی

مسابقات قهرمانی جهان کره جنوبی دارای ۱۴۰ امتیاز است و نتایج به‌دست‌آمده در آن نقش مهمی در مسیر کسب سهمیه پارالمپیک لس‌آنجلس دارد.