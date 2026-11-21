باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - سرهنگ هزاری معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) و مسئول ستاد بزرگداشت هفته بسیج خراسان جنوبی، با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی است؛ به همین دلیل اکنون در ۴۷مین سالگرد تأسیس بسیج هستیم. شعار هفته بسیج امسال، «بسیج جانفدای ایران، امید مستضعفان» است.

او افزود: در هفته بسیج امسال، ۴۸ عنوان برنامه در استان با ۲۴۰۰ برنامه اجرا خواهیم کرد؛ در بسیج ۱۱ قرارگاه داریم و برنامه‌ها شامل تمام قرارگاه‌ها می‌شود.

سرهنگ هزاری بیان کرد: معاونت اجتماعی ما ذیل قرارگاه اجتماعی، طرحی برای رسیدگی به مناطق حاشیه‌نشین کشور با اسم «شهروند حاشیه‌دوست» برای کمک به مشکلات مردم این مناطق طراحی کرده‌اند که امشب این طرح کلید خورده و از ظرفیت بسیج برای پیشبرد این طرح استفاده می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) و مسئول ستاد بزرگداشت هفته بسیج خراسان جنوبی ادامه داد: دوشنبه ۲ آذر نیز طرح حکمرانی محله‌محور با حضور ریاست‌جمهور و ریاست سازمان بسیج کلید می‌خورد؛ این طرح نقش‌آفرینی مردم در حل مشکلات را دارد و طرح مشترکی بین مردم و مسئولین است که به دنبال هم‌افزایی توان ادارات برای حل مشکلات مردم است.

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او عنوان کرد: امسال سعی شده برنامه تجمعات خیابان با بزرگداشت بسیج گره بخورد و جانفدایی مردم پررونق‌تر شود؛ هر شب یک برنامه متنوع در خیابان داریم، حضور پدر و مادر یکی از کودکان شهید میناب را در مرکز استان داریم.

سرهنگ هزاری تصریح کرد: امسال اجتماع پرشور بسیجیان سازماندهی شده در یگان رزم در ۴ آذر برگزار می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) و مسئول ستاد بزرگداشت هفته بسیج خراسان جنوبی اظهار کرد: امسال اولین سالی است که با فقدان رهبر شهید مواجه می‌شویم؛ توصیه به مردم و بسیجیان برای همکاری با دولت جهت کمک به حل مشکلات کشور و حفظ روحیه بسیجی دولتمردان، دو نکته مهمی است که رهبر شهید در پیام‌های سال‌های گذشته خود به آن تأکید داشتند.