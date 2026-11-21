باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه پاکستان با تأکید بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش اختلافات میان ایران و آمریکا اعلام کرد که اسلام‌آباد، با وجود موانع موجود در اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، همچنان به نقش میانجی‌گرانه خود ادامه می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک نشست خبری، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقشه راهی برای حل‌وفصل اختلافات تهران و واشنگتن دانست و از دو طرف خواست اختلافات باقی‌مانده را بر اساس تفاهم‌های حاصل‌شده برطرف کنند.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌هایی در منطقه بورگن‌اشتاک سوئیس پس از امضای این تفاهم‌نامه، گفت اجرای مفاد آن همچنان با دشواری‌ها و موانعی روبه‌رو است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد وزیر امور خارجه ایران در سفر اخیر خود به اسلام‌آباد، درباره روند میانجی‌گری با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان و فیلد مارشال عاصم منیر گفت‌و‌گو کرده است.

این مقام پاکستانی با تأکید بر عزم اسلام‌آباد برای ادامه تلاش‌های دیپلماتیک، تصریح کرد که پاکستان همچنان به ایفای نقش خود برای پیشبرد گفت‌و‌گو‌ها و حل اختلافات میان دو کشور پایبند است.

منبع: الجزیره