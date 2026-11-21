باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی الگوی مصرف گاز در شبکه سراسری کشور نشان می‌دهد سهم بخش‌های خانگی و تجاری همچنان بالاست و با توجه به کاهش دمای هوا در برخی استان‌ها، افزایش تقاضا ادامه دارد.

براساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، در ۲۹ آبان ماه سال جاری مجموع گاز تحویلی به شبکه سراسری به ۶۹۶ میلیون مترمکعب رسید که از این میزان ۴۲۲ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است. این آمار نشان می‌دهد بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۶۱ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داده است.

بنابراین در این شرایط رعایت الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات استاندارد گرمایشی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه گازرسانی و جلوگیری از افزایش بار شبکه در دوره‌های اوج مصرف دارد. به طور مثال یکی از این راهکارها تنظیم دمای محیط روی ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد و خودداری از افزایش غیرضروری درجه بخاری و پکیج است. همچنین در صورت احساس سرما می‌توان به‌جای افزایش دمای وسایل گرمایشی، از پوشش مناسب استفاده کرد. درزگیری پنجره‌ها و درها نیز از دیگر اقداماتی است که با جلوگیری از ورود هوای سرد از شکاف‌ها و درزها، میزان اتلاف حرارت را کاهش می‌دهد. همچنین استفاده از پرده‌های ضخیم نیز می‌تواند تبادل حرارتی پنجره‌ها با محیط بیرون را کمتر کند.