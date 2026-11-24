باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فخرالدین عامریان رئیس انجمن واردکنندگان گوشت تهران گفت: وضعیت گوشت بدلیل شرایط مساعد تولید داخل مطلوب است، اما برخی خانوارها گوشت مرغ را جایگزین گوشت قرمز کردند.

به گفته وی، دولت باید یارانه‌ای به گوشت پرداخت کند که از سبد غذایی مردم حذف نشود و وضعیت کنونی گوشت اصلاح شود.

عامریان ادامه داد: بنابر آمار از ابتدای سال ۲۰ هزار تن گوشت قرمز وارد شد که براین اساس از نظر واردات هیچ گونه مشکلی نداریم.

این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز نوسانی نداشته است، افزود: طی ماه های اخیر قیمت هر کیلو گوشت گوساله بدون استخوان وارداتی یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

وی با بیان اینکه گوشت وارداتی تنظیم کننده بازار است، گفت: براساس آمار سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن گوشت در داخل تولید می‌شود که با احتساب مصرف ۹۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن گوشت در داخل، کسری نیاز باید وارد شود.

گفتنی است سال ۱۴۰۳، ۲۳۸ هزار تن و سال گذشته ۹۳ هزار تن گوشت قرمز وارد شده است.