باشگاه خبرنگاران جوان - نبی الله یزدی گفت: کمیسیون هیأت نظارت ماده ۳۳ استان فارس در نشست آبان‌ماه سال جاری، ۱۶ پرونده مرتبط با اراضی واگذارشده را بررسی کرد، مصوبات این نشست، درخصوص قرارداد واگذاری، تمدید یک‌ساله و مبلغ تقویم و ارزیابی زمین است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: وضعیت اجرای تعهدات قراردادی و نحوه بهره‌برداری از اراضی واگذارشده در قالب ۱۶ پرونده مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

به گفته او؛ سه فقره پرونده به مساحت مجموع ۱۴.۷ هکتار به دلیل شرایط و ملاحظات مرتبط با اجرای قراردادها، منجر به فسخ قرارداد شد. همچنین اعضای کمیسیون با تمدید یک‌ساله ۱۲ پرونده به مساحت ۳۸ هکتار موافقت کردند تا فرصت لازم برای پیگیری تعهدات و اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده فراهم شود. در یک پرونده دیگر نیز مبلغ تقویم و ارزیابی زمینی به مساحت ۰.۷ هکتار پس از بررسی‌های مربوط، مورد تأیید کمیسیون قرار گرفت.

یزدی اظهار کرد: کمیسیون هیأت نظارت ماده ۳۳ در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، مسئولیت بررسی وضعیت اجرای طرح‌های موضوع قرارداد‌های واگذاری اراضی را بر عهده دارد و با ارزیابی میزان پیشرفت فیزیکی و اجرایی طرح‌ها، نحوه ایفای تعهدات قراردادی و انطباق نوع بهره‌برداری با اهداف تعیین‌شده، درباره موضوعاتی همچون تمدید یا فسخ قرارداد‌ها و سایر مسائل مرتبط تصمیم‌گیری می‌کند.

این مقام مسئول توضیح داد: رسیدگی به این پرونده‌ها از اهمیت ویژه‌ای در مدیریت و صیانت از اراضی واگذارشده برخوردار است، چراکه نظارت مستمر بر اجرای تعهدات بهره‌برداران، علاوه بر جلوگیری از معطل ماندن زمین‌های واگذارشده و انحراف از اهداف تعیین‌شده، زمینه استفاده مؤثر از ظرفیت اراضی برای فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی را فراهم می‌کند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برگزاری این کمیسیون در راستای اجرای دقیق ضوابط قانونی واگذاری اراضی، صیانت از حقوق دولت، ساماندهی بهره‌برداری از زمین‌های واگذارشده و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها انجام شد؛ فرآیندی که نقش مؤثری در هدایت منابع ارزشمند زمین به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان فارس دارد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس