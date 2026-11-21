باشگاه خبرنگاران جوان - وحید گلستانی فرمانده سپاه عشایر استان فارس در دیدار با جمعی از بزرگان، ریش‌سفیدان، معتمدان، خانواده شهدا، رزمندگان و سایر اقشار ایل بزرگ شاهسون که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک پیشاپیش آغاز هفته بسیج، به نقش مهم جامعه بزرگ عشایری در دفاع از میهن اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون پرداخت.

او بر لزوم پویایی و حضور پررنگ عشایر در تمام عرصه‌ها، همانند سایر ایلات غیور کشور، تأکید کرد و با اشاره به ضرورت تقویت فعالیت‌های تشکیلاتی، آمادگی سپاه عشایری استان فارس را برای همکاری در راه‌اندازی تشکیلات استانی ایل شاهسون اعلام کرد و این همکاری را در راستای اعتلای بیش از پیش جمهوری اسلامی ایران دانست.

این نشست با تشریح توانمندی‌ها، نقش‌آفرینی‌ها و افتخارآفرینی‌های ایل شاهسون در استان فارس همراه بود. در ادامه، ناصر جمالی، نویسنده کتاب «ایل‌نامه شاهسون‌ها؛ از دشت مغان تا بختگان»، به معرفی پیشینه، تاریخچه و خاستگاه کهن این ایل پرداخت.

جمالی ضمن تشریح رشادت‌های ایل شاهسون از دوران تأسیس سلسله صفویه تا حماسه‌آفرینی‌ها و تقدیم آخرین شهدا در جنگ رمضان برای دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی، نسخه‌ای از کتاب خود را به فرمانده سپاه عشایر استان فارس اهدا کرد.

در بخش دیگری از این نشست، تعدادی از فعالان فرهنگی و اجتماعی ایل بزرگ شاهسون از جمله مختار شاهسون، نظام شاهسونی، قاسم شاهسونی، اکبر شاهسونی، میترا شاهسونی، حجت‌الله شاهسونی، کاظم جمال آرمان‌فر، داود شاهسونی، حسین شاهی، علی‌اصغر و علی شاهسونی، رحیم شاهسونی، ارسلان شاهسونی و افراسیاب شاهسونی به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود درباره ضرورت ایجاد تشکیلات رسمی ایل شاهسون در استان فارس پرداختند.

این افراد از شهرستان‌های استهبان، دبیران، سروستان، فسا، نی‌ریز، خرامه، مرودشت، شیراز، ارسنجان، بختگان و دیگر نقاط استان در این نشست حضور داشتند و مطالبات مطرح‌شده با استقبال فرمانده سپاه عشایر استان فارس همراه شد.

حجت‌الاسلام خواجه‌امیری همچنین طی سخنانی به افتخارآفرینی‌های ایل بزرگ شاهسون در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان اشاره کرد و با بیان اینکه این ایل بیش از ۵۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.

روح‌الله رشیدی‌کوچی، از فعالان فرهنگی و اجتماعی جوامع ایلاتی و دبیر یادواره شهدای عشایر فارس نیز به ابعاد گوناگون جایگاه، فرهنگ و نقش‌آفرینی‌های ایل شاهسون در استان فارس، به‌ویژه شهرستان‌های استهبان و نی‌ریز پرداخت.

منبع: عشایر فارس