باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مانی حدادی، کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت بازار خودرو و تأثیر کاهش نرخ ارز و طلا بر قیمت‌ها گفت: قیمت‌ها در بازار خودرو از چسبندگی برخوردارند و همان‌طور که به‌سرعت افزایش پیدا می‌کنند، به‌راحتی کاهش نمی‌یابند؛ از این رو، افت نرخ ارز در کوتاه‌مدت نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت خودرو داشته باشد.

حدادی با بیان اینکه وضعیت بازار خودرو در شرایط مساعدی قرار ندارد، اظهار کرد: آنچه امروز در بازار خودروی کشور مشاهده می‌کنیم، چندان با الگوها و مدل‌های متعارف اقتصادی همخوانی ندارد. در حال حاضر، بخشی از قیمت‌گذاری‌ها در فضای مجازی انجام می‌شود و برخی فعالان این فضا تلاش می‌کنند با قیمت‌سازی، نرخ خودروها را در محدوده موردنظر خود حفظ کنند.

وی با اشاره به روند افزایش هزینه‌ها در زنجیره تأمین خودرو افزود: طی حدود یک ماه کاری گذشته، شاهد افزایش قیمت از سوی زنجیره تأمین، واردکنندگان و خودروسازان داخلی بوده‌ایم و این چرخه افزایش قیمت به‌صورت مداوم تکرار می‌شود. بنابراین، در چشم‌انداز فعلی بازار، کاهش نرخ ارز برخلاف تصور عمومی، کمترین تأثیر را بر کاهش قیمت خودرو خواهد داشت.

این کارشناس خودرو ادامه داد: البته اگر روند نزولی نرخ ارز در ماه‌های آینده تداوم داشته باشد، ممکن است در خریدهای بعدی خودروسازان و تأمین برخی قطعات موردنیاز خطوط مونتاژ اثرگذار باشد، اما تحقق این موضوع به زمان نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت بلافاصله در قیمت خودروهای موجود در بازار منعکس شود.

حدادی با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار خودرو بیان کرد: در حال حاضر، اگرچه با انباشت تقاضا مانند دوره‌های گذشته مواجه نیستیم، اما همچنان تقاضا برای خرید خودرو وجود دارد و عرضه متناسب با نیاز بازار نیست. خودروهایی هم که در بازار موجود هستند، در بسیاری از موارد با قیمت‌های بالایی عرضه می‌شوند و همین مسئله یکی از عوامل تداوم روند افزایش قیمت‌هاست.

وی با انتقاد از تأخیر در تحلیل و ارزیابی شرایط واقعی بازار خودرو تصریح کرد: برخی تحلیل‌ها با چندین ماه تأخیر ارائه می‌شوند، در حالی که مشتریان امروز آگاه هستند و شرایط بازار را به‌صورت مستقیم تجربه می‌کنند. خریدار می‌بیند خودرویی را با قیمت مشخص ثبت‌نام کرده، اما نه خودرو را در زمان مقرر تحویل گرفته و نه محصول را با همان قیمت اولیه دریافت کرده است. چنین تجربه‌هایی سیگنال منفی به بازار ارسال می‌کند و بر انتظارات قیمتی مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

این کارشناس خودرو در ادامه درباره تأثیر کاهش نرخ ارز بر ثبات قیمت خودرو توضیح داد: یکی از مؤلفه‌های اثرگذار بر قیمت تمام‌شده خودرو، هزینه خرید نهاده‌ها و قطعات موردنیاز خطوط تولید و مونتاژ است. اگر خودروساز یا شرکت مونتاژکننده امروز قطعات موردنیاز خود را با نرخ ارز بالاتر خریداری کرده باشد، کاهش نرخ ارز در خرید بعدی، در صورت تداوم روند نزولی، می‌تواند هزینه تأمین قطعات را کاهش دهد.

حدادی افزود: با این حال، این فرآیند مسیر طولانی دارد؛ چراکه قطعات باید خریداری شوند، به خطوط تولید و مونتاژ برسند و پس از تولید خودرو، اثر کاهش هزینه‌ها در بازار نمایان شود. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت کاهش نرخ ارز به‌سرعت موجب افت قیمت خودروهای موجود شود.

وی با اشاره به رفتار خریداران و فروشندگان در بازار خودرو گفت: بخش قابل‌توجهی از متقاضیان بازار، خودرویی در اختیار دارند که قصد فروش آن و خرید خودرویی جدیدتر را دارند. این افراد گاهی افزایش قیمت خودروی خود را به‌عنوان سود تلقی می‌کنند، در حالی که باید توجه داشته باشند خودروی بعدی را نیز با قیمت بالاتری خریداری خواهند کرد.

این کارشناس خودرو توضیح داد: برای مثال، فردی خودرویی را با قیمت مشخص خریداری کرده و اکنون آن را با قیمتی دو برابر می‌فروشد و ممکن است از این افزایش قیمت احساس رضایت کند، اما برای خرید خودروی جایگزین باید هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر بپردازد. در واقع، این افزایش قیمت‌ها ناشی از تورمی است که بر یک کالای مصرفی تحمیل شده و لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید یا کسب سود واقعی برای مصرف‌کننده نیست.

حدادی با تأکید بر اینکه بخشی از فعالان بازار از همین فضای روانی برای کسب منفعت استفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد: بازارگردان‌ها و برخی فروشندگان به‌خوبی از این اثر روانی بهره می‌برند و افزایش اسمی قیمت خودرو را به‌عنوان سود به خریداران و فروشندگان القا می‌کنند؛ در حالی که مصرف‌کننده در نهایت برای جایگزینی خودروی خود باید هزینه بیشتری بپردازد.

وی در پایان با اشاره به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده و تأثیر آن بر بازار گفت: برای ارزیابی اثر اسقاط بر بازار خودرو باید مجموعه عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا و قیمت تمام‌شده را در نظر گرفت. آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، تناسب عرضه با تقاضا و کنترل هزینه‌های تولید و تأمین قطعات است و نمی‌توان صرفاً با اتکا به یک عامل، انتظار ایجاد ثبات قیمتی در بازار خودرو را داشت.