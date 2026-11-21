باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز جام‌جهانی کاراته در هانگژو چین، دیدارهای نیمه‌نهایی کاتا زنان و کومیته مردان برگزار شد.

در نیمه‌نهایی کاتای تیمی بانوان، با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی، زینب‌السادات حسینی و زهرا رضایی، حرفی مقابل مصر برای گفتن نداشت و با قبول شکست از رسیدن به فینال بازماند. تیم ایران فردا در رده‌بندی برای رسیدن به مدال برنز با چین دیدار می‌کند.

در کومیته تیمی مردان، شاگردان سجاد گنج‌زاده برابر ترکیه صف‌آرایی کردند و با قبول شکست دو بر یک از رسیدن به فینال بازمانده تا آنها نیز فردا برای کسب مدال برنز با روسیه رقابت می‌کنند.

نتایج دیدار ایران و ترکیه:

صالح اباذری صفر

نماینده ترکیه صفر

مرتضی نعمتی ۳

نماینده ترکیه ۲

محمود نعمتی صفر

نماینده ترکیه صفر

مهدی عاشوری ۳

نماینده ترکیه ۸

علی اصغر آسیابری صفر

نماینده ترکیه ۸