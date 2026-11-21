باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرمانده امنیت سایبری و عملیات ویژه انگلیس با هشدار درباره افزایش تهدید‌های سایبری علیه این کشور، اعلام کرد لندن در واکنش به حملات منتسب به دشمنان خود، عملیات سایبری تلافی‌جویانه انجام داده و در برابر این تهدید‌ها منفعل نخواهد ماند.

راب مگووان در گفت‌و‌گو با شبکه اسکای‌نیوز، در اظهاراتی بی اساس روسیه، چین، ایران و کره شمالی را به دست داشتن در عملیات سایبری علیه انگلیس متهم کرد و گفت این کشور با تهدیدی جدی در فضای سایبری مواجه است.

این مقام نظامی انگلیسی در تشریح وضعیت تقابل لندن با مسکو و پکن، شرایط کنونی را «وضعیتی ترکیبی در آستانه جنگ» توصیف کرد و اظهار داشت: «نمی‌توانم با قطعیت بگویم که در وضعیت جنگ قرار داریم، اما قطعاً در شرایط صلح نیز به سر نمی‌بریم.»

مگووان همچنین با اشاره به راهبرد انگلیس برای مقابله با این تهدید‌ها گفت هدف لندن، تحمیل هزینه به طرف‌های مقابل و پاسخ دادن به حملات سایبری است، بدون آنکه این اقدامات به رویارویی مستقیم و تمام‌عیار منجر شود.

منبع: آناتولی