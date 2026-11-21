باشگاه خبرنگاران جوان - علی شکاری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی صبح امروز در آیین بهره‌برداری از بند «سنگ ملاتی» روستای بازه حوض علیا مشهد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: استفاده بیش از حد از آب‌های زیرزمینی، فرونشست گسترده‌ای را در خراسان رضوی رقم زده که عواقب نامطلوبی برای استان داشته و آثار آن حتی در خانه‌ها و شیر‌های آب نیز دیده می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت پروژه‌های منابع طبیعی گفت: این پروژه‌ها همواره در نقاط سخت و خاص و با هدف کاهش مشکلات استان در حوزه کمبود آب و کنترل روان‌آب‌ها اجرا می‌شود. در خراسان رضوی متأسفانه حدود ۶۱ شهرستان درگیر فرونشست هستند و افت شدید سفره‌های زیرزمینی، مشکلات متعددی را برای استان ایجاد کرده است.

شکاری افزود: آنچه در مجموعه منابع طبیعی دنبال می‌شود، تأمین آب و کنترل روان‌آب‌ها در منطقه و تغذیه سفره‌های زیرزمینی و آبخوان‌هاست که می‌تواند به کاهش مشکل کمبود آب در استان کمک کند. منابع طبیعی با آرامش و بدون سر و صدا کار‌های بزرگی انجام می‌دهد و یکی از دغدغه‌های مسئولان استان، مشکلات آبخوان‌ها و کم‌آبی است.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی با اشاره به اعتبارات حوزه محرومیت‌زدایی اظهارکرد: امسال بالغ بر ۹۰ میلیارد اعتبار در این حوزه در نظر گرفته شد و بسیج همچون گذشته در تمام صحنه‌ها در کنار ما حضور داشت. ۲۷ پروژه امسال با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد اجرا شد.

وی با اشاره به پروژه‌های بیولوژیک تصریح کرد: در حوزه پروژه‌های بیولوژیک، در سطحی بالغ بر ۵۰ هکتار درخت‌کاری و نهال‌کاری انجام شده است. هدف از اجرای این پروژه‌ها الگوسازی برای مشارکت مردم است تا مردم در کنار مجموعه قرار بگیرند و با آموزش، در اجرای پروژه‌ها مشارکت کنند و در حوزه بیولوژیک می‌توان چرخه آب را بازگرداند و در سطح خراسان رضوی بحث مشارکت با دقت پیگیری می‌شود و مشارکت در این حوزه بسیار گسترش یافته است.

شکاری خاطرنشان کرد:در حوزه‌های مشارکتی، بالغ بر ۱۱ پروژه با اعتباری حدود ۵۵۰ میلیارد تومان اجرا شده که آورده مستقیم مردم است؛ اعتباراتی که پیش‌تر از منطقه خارج می‌شد، اکنون با اجرای این پروژه‌ها و مشارکت مردم در منطقه هزینه می‌شود. این پروژه‌ها در سال اول به نمونه کشوری تبدیل شد و در کشور‌های دیگر نیز به عنوان الگوی کار مورد توجه قرار گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی افزود: استفاده بیش از حد از آب‌های زیرزمینی، فرونشست گسترده‌ای را در خراسان رضوی رقم زده که عواقب نامطلوبی برای استان داشته و آثار آن حتی در خانه‌ها و شیر‌های آب نیز دیده می‌شود.

شکاری در پایان گفت: در سطح استان با ۲۷ پروژه، اعتبارات قابل توجهی جذب شده و در شهرستان مشهد بالغ بر ۲۲۰ هزار هکتار مطالعه آماده وجود دارد که ۱۱۰ هزار هکتار آن اجرا شده است؛ خراسان رضوی در این حوزه پیشگام است و آورده‌ای که برای مردم ایجاد شده، ثمره خوبی داشته است. امروز این پروژه به افتتاح می‌رسد و همزمان بهره‌برداری از آن آغاز می‌شود تا ثمره و برکت آن نصیب مردم شود.