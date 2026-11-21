باشگاه خبرنگاران جوان - آمار فعالیت‌های هنری در ماه‌های پس از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه رمضان، از بازگشت تدریجی هنرمندان به عرصه فعالیت حرفه‌ای، استمرار جریان تولید و اجرای آثار هنری و فراهم شدن زمینه حضور دوباره مخاطبان در فضاهای فرهنگی کشور حکایت دارد؛ روندی که هنر را به یکی از ظرفیت‌های مهم بازسازی روحیه اجتماعی، تقویت همبستگی ملی و احیای ارتباطات فرهنگی تبدیل کرده است.

بررسی عملکرد سه حوزه هنرهای تجسمی، موسیقی و هنرهای نمایشی نشان می‌دهد در ماه‌های پس از جنگ، فعالیت‌های نمایشگاهی، اجراهای زنده موسیقی و تولید و اجرای آثار نمایشی در نقاط مختلف کشور ادامه یافته و بخش‌های مختلف جامعه هنری برای حفظ پویایی فضای فرهنگی تلاش کرده‌اند.

هنرهای تجسمی؛ استمرار فعالیت نمایشگاهی در سراسر کشور

در حوزه هنرهای تجسمی، پس از جنگ رمضان تا پایان آبان‌ ماه ۱۴۰۵، در مجموع ۵۸۶ نمایشگاه در سراسر کشور برگزار شده است که از این تعداد، ۳۶۲ نمایشگاه انفرادی و ۲۲۴ نمایشگاه گروهی بوده‌اند.

برگزاری نمایشگاه‌های متعدد در ماه‌های مختلف، از جمله ۱۱۶ نمایشگاه در خردادماه، ۱۱۰ نمایشگاه در مهرماه و ۱۱۵ نمایشگاه در آبان‌ماه، بیانگر استمرار فعالیت‌های نمایشگاهی و حضور هنرمندان در عرصه عرضه و ارائه آثار خود است.

این روند، علاوه بر ایجاد فرصت برای بازگشت هنرمندان به فعالیت حرفه‌ای، زمینه ارتباط دوباره مخاطبان با آثار هنری و تقویت جریان عرضه و معرفی هنرهای تجسمی را فراهم کرده است.

موسیقی؛ ۷۰۸ اجرای زنده در ۲۶ استان

در حوزه موسیقی نیز اجرای برنامه‌های زنده در استان‌های مختلف کشور ادامه یافته است. بر اساس آمار ثبت‌شده، پس از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، مجموعاً ۷۰۸ اجرای موسیقی در ۲۶ استان کشور برگزار شده است.از این تعداد، ۴۹۹ اجرا، معادل بیش از ۷۰ درصد کل اجراها، خارج از استان تهران به ثبت رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده گستره جغرافیایی فعالیت‌های موسیقی و حضور این هنر در استان‌های مختلف کشور است.

استان فارس با ۶۶ اجرا، مازندران با ۵۹ اجرا، اصفهان با ۵۰ اجرا، البرز با ۳۸ اجرا و آذربایجان شرقی با ۳۶ اجرا از استان‌های فعال در این دوره بوده‌اند.

استمرار کنسرت‌ها و اجراهای زنده، علاوه بر فراهم کردن امکان فعالیت برای خوانندگان، نوازندگان و گروه‌های موسیقی، زمینه حضور دوباره مخاطبان در رویدادهای فرهنگی و تقویت چرخه حرفه‌ای موسیقی را فراهم می‌کند.

هنرهای نمایشی؛ ثبت ۹۶۱ اجرای تئاتر در تهران

در حوزه هنرهای نمایشی نیز فعالیت گروه‌های تئاتری و حضور هنرمندان در صحنه استمرار یافته است. بر اساس گزارش اداره‌کل هنرهای نمایشی، در حدود ۶ ماه پس از جنگ رمضان، ۹۶۱ پروانه اجرای نمایش در تهران ثبت شده است؛ آماری که نشان‌دهنده گستردگی فعالیت گروه‌های نمایشی و تلاش برای حفظ جریان تولید و اجرای تئاتر است.

بازگشت شماری از چهره‌های شناخته‌شده تئاتر در جایگاه کارگردان، بازیگر و تهیه‌کننده به صحنه نیز از جمله اتفاقات این دوره بوده است؛ حضوری که به استمرار فعالیت حرفه‌ای، افزایش تنوع اجراها و تقویت ارتباط میان نسل‌های مختلف هنرمندان کمک می‌کند.

در کنار اجراهای صحنه‌ای، تئاتر خیابانی نیز با محوریت جنگ رمضان مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش اداره‌کل هنرهای نمایشی، تا ابتدای خردادماه ۶۹۴ اثر در قالب تئاتر خیابانی با موضوع جنگ رمضان در نقاط مختلف کشور تولید و اجرا شده است.

این آثار با مشارکت مجموعه‌هایی از جمله ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، مرکز هنرهای نمایشی سوره، دفاتر تئاتر فرااستانی، بچه‌های مسجد و بنیاد شهید و امور ایثارگران شکل گرفته‌اند. همچنین در ایام فاطمیه، بیش از ۶۰ نمایش مذهبی، آیینی و مناسبتی در شهرهای مختلف کشور اجرا شده است. این اجراها در سالن‌های تئاتر، فرهنگسراها، بوستان‌ها، مساجد و دیگر فضاهای عمومی، ظرفیت هنرهای نمایشی را در ارتباط با مناسبت‌های فرهنگی و دینی نیز به کار گرفته‌اند.

هنر؛ بستری برای همبستگی، نشاط اجتماعی و بازگشت به زندگی

فعالیت‌های هنری در دوره پس از بحران، فراتر از تولید و عرضه آثار، می‌تواند بستری برای بازتاب تجربه‌های مشترک، تقویت ارتباطات اجتماعی و فراهم کردن فرصت گفت‌وگو و همدلی میان مردم باشد. نمایشگاه‌های هنری، کنسرت‌ها و اجراهای تئاتری با ایجاد فضاهای مشترک فرهنگی، زمینه حضور دوباره مخاطبان در محیط‌های هنری و بازسازی بخشی از تعاملات اجتماعی را فراهم می‌کنند.

در این میان، هنرهای تجسمی با زبان تصویر، موسیقی با ظرفیت برقراری ارتباط عاطفی و تئاتر با روایت زنده تجربه‌های انسانی، هر یک سهمی در استمرار حیات فرهنگی جامعه دارند؛ ظرفیتی که در دوره پس از جنگ می‌تواند به تقویت امید، نشاط اجتماعی و پیوندهای انسانی کمک کند.

منبع: وزارت فرهنگ