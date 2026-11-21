باشگاه خبرنگاران جوان - حمید سعیدیان، رئیس دانشگاه پیام نور استان البرز، با اعلام این خبر اظهار کرد: افزایش شمار دانشجویان جدید نشان‌دهنده اعتماد متقاضیان به شیوه‌های آموزشی انعطاف‌پذیر و عدالت‌محور دانشگاه پیام نور است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان البرز با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی این دانشگاه افزود: دانشگاه پیام نور در استان البرز با ۶ مرکز و واحد در شهرهای کرج، ماهدشت، هشتگرد، نظرآباد، اشتهارد و طالقان فعالیت می‌کند و در بیش از ۵۵ رشته و گرایش مختلف، در گروه‌های تحصیلی علوم انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی و مهندسی دانشجو می‌پذیرد.

سعیدیان با اشاره به شرایط کشور و نگرانی احتمالی دانشجویان جدید درباره روند برگزاری کلاس‌ها اظهار کرد: دانشجویان نگران کلاس‌های خود نباشند؛ چراکه با تمهیدات اندیشیده‌شده از سوی وزارت علوم، فرایند انتخاب واحد و تشکیل کلاس‌ها در مدت باقی‌مانده تا امتحانات پایان‌ترم به‌خوبی مدیریت خواهد شد.

آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان از ۳۰ آبان

وی با تبریک ورود دانشجویان جدید به دانشگاه پیام نور و آرزوی موفقیت برای آنان در مسیر تحصیل و کسب علم اعلام کرد: پذیرفته‌شدگان جدید از ۳۰ آبان‌ماه می‌توانند با مراجعه به سامانه گلستان یا حضور در مرکز محل قبولی خود، فرایند ثبت‌نام را انجام دهند.