باشگاه خبرنگاران جوان - فصل پاییز تنها کافی است که کمی به اطراف خود نگاه کنید. درخت‌ها به طرز شگفت‌انگیزی به رنگ‌های قرمز، نارنجی و زرد تغییر رنگ می‌دهند و جلوه‌ای اسرارآمیز به طبیعت می‌بخشند. قدم زدن در این فصل زیبا وتماشای رنگ‌ها آنقدر جذاب است که نمی‌توانید نسبت به آنها بی‌تفاوت باشید.

شهروندخبرنگار ما فیلمی از مناظر پاییزی شهرستان فولادشهر استان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هاشمی - اصفهان

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