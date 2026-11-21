باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - رضازاده، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خوردهای تهران با اشاره به تفکیک آمارهای مراجعات خودروهای سبک پلاک تهران اظهار داشت: در سال گذشته، آمار مراجعات خودروهای سبک به مراکز معاینه فنی شهر تهران حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه بوده و همچنین ۸۰۰ هزار خودرو نیز به مراکز شهرستان‌های اطراف تهران مراجعه کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۳.۵ میلیون خودروی پلاک تهران که مشمول معاینه فنی بوده‌اند، حدود ۱.۵ میلیون خودرو باقی می‌ماند، افزود: بر اساس برآوردهای مشترک با پلیس، شاید حدود ۵۰۰ هزار دستگاه از این تعداد به مراکز شهرستان‌ها مراجعه کرده باشند؛ با این حال، متأسفانه حدود یک میلیون خودرو اساساً برای دریافت گواهی معاینه فنی مراجعه نکرده‌اند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران همچنین وضعیت موتورسیکلت‌ها در این حوزه را به‌شدت نگران‌کننده خواند و تصریح کرد: اگر نسبت میزان مراجعات موتورسیکلت‌ها را با تعداد پلاک‌های مشمول در نظر بگیریم، این آمار عملاً به سمت صفر میل می‌کند و علی‌رغم وجود ظرفیت‌های لازم، موتورسیکلت‌ها تقریباً هیچ مراجعه‌ای برای معاینه فنی نداشته‌اند. این چالش جدی در حوزه ایمنی و محیط‌زیست شهری، زنگ خطری برای کارایی ابزارهای کنترلی و اعمال قانون در پایتخت به شمار می‌رود که نیازمند هماهنگی بیشتر میان مدیریت شهری و پلیس راهور است.