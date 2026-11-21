باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز دوره چهارماهه سرد سال از آذرماه، گفت: با وجود گرمای مداوم و بالا در هشت ماه ابتدایی سال و همچنین خساراتی که در جریان جنگ به تأسیسات وارد شد، با همکاری مردم و تلاش مجموعه صنعت برق، شرایط بهتری نسبت به سال گذشته تجربه کردیم؛ به‌طوری که میزان اعمال محدودیت‌ها در هشت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافت.

وی با قدردانی از همکاری مردم افزود: از این بابت خداوند متعال را شاکریم و از حمایت بسیار خوب هموطنان که همواره موجب دلگرمی مجموعه صنعت برق بوده‌اند، قدردانی می‌کنیم.

اله‌داد با اشاره به شرایط تأمین سوخت در ماه‌های پیش رو اظهار کرد: شرایط تأمین سوخت امسال به دلیل خساراتی که دشمن به زیرساخت‌ها وارد کرده، نسبت به سال گذشته دشوارتر است. ما در سال گذشته نیز محدودیت‌هایی در تأمین سوخت گاز داشتیم و با خسارتی که دشمن در ۲۷ اسفندماه سال گذشته به زیرساخت تولید گاز وارد کرد، این وضعیت تشدید شد.

مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: در مجموع ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز را از دست داده بودیم که با تلاش همکاران در شرکت گاز و وزارت نفت، بیش از نیمی از این خسارت جبران شده است؛ با این حال، به گفته مسئولان مربوطه، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ناترازی و کسری گاز نسبت به سال گذشته همچنان باقی مانده است.

وی با بیان اینکه تلاش مجموعه‌های مسئول بر بهبود شرایط تأمین گاز در روز‌های آینده متمرکز است، تصریح کرد: همکاری مردم در همه بخش‌ها برای مدیریت مصرف بسیار مهم است.

ظرفیت تولید برق پاسخگوی نیاز زمستان است

اله‌داد با اشاره به تفاوت میزان مصرف برق در تابستان و زمستان گفت: در تابستان تقاضای برق در نیروگاه‌ها تا ۷۵ هزار مگاوات ثبت شده، در حالی که اوج بار در زمستان به حدود ۴۵ هزار مگاوات می‌رسد؛ یعنی تقاضای برق در این فصل حدود ۳۰ هزار مگاوات کمتر می‌شود.

وی افزود: ما از نظر ظرفیت تولید محدودیتی نداریم و نیروگاه‌ها در روز‌های تابستان توانسته‌اند بیش از ۶۵ هزار مگاوات برق به‌صورت عملی تأمین کنند؛ بنابراین در زمستان با توجه به کاهش تقاضا و شرایط تولید، به شرط تأمین سوخت نباید با مشکل مواجه شویم.

مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر اینکه امسال به دلیل شرایط تأمین سوخت، مدیریت مصرف اهمیت بیشتری دارد، گفت: باور داریم با همکاری خوب هموطنان در بخش‌های مختلف و با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و کشور، می‌توانیم تا پایان سال شرایطی فراهم کنیم که آسیب به مردم، کسب‌وکارها، صنعت، اقتصاد و رفاه عمومی به حداقل برسد.

کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق دستگاه‌های دولتی

اله‌داد با اشاره به اینکه نخستین انتظار مدیریت مصرف از بخش‌های عمومی و دولتی است، بیان کرد: در وزارت نیرو برخی مجموعه‌های ورزشی که دارای استخر بودند، فعالیت خود را به‌طور کامل متوقف کرده‌اند. همچنین در ادارات و ساختمان‌های مجموعه وزارت نیرو هنوز اجازه روشن کردن سیستم‌های گرمایشی داده نشده و در حوزه روشنایی نیز تذکرات لازم ارائه شده است.

وی تأکید کرد: انتظار نخست ما از دستگاه‌های دولتی این است که مصرف برق خود را نسبت به سال ۱۴۰۳ در ساعات اداری و پس از ساعت اداری ۳۰ درصد کاهش دهند و به حداقل برسانند.

ظرفیت صرفه‌جویی در بخش خانگی

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای کاهش مصرف در بخش خانگی گفت: در حوزه خانگی، هم در روشنایی و هم در سیستم‌های نورپردازی ساختمان‌های بزرگ و مجتمع‌های تجاری، اتلاف انرژی زیادی وجود دارد که می‌توان اقدامات مؤثری برای کاهش آن انجام داد.

وی افزود: نزدیک به ۲۰ میلیون یخچال در منازل کشور وجود دارد که شاید پنج میلیون دستگاه از آنها مجهز به یخ‌ساز باشند. غیرفعال کردن یخ‌ساز‌ها در شرایطی که نیازی به استفاده از آنها نیست، می‌تواند به کاهش مصرف کمک کند.

اله‌داد ادامه داد: هنوز شاهد هستیم که در برخی جلسات، آب معدنی خنک از یخچال خارج می‌شود؛ در حالی که در این روز‌ها شاید استفاده از آب خنک نیز ضرورت چندانی نداشته باشد. اینها اقدامات ساده و ابتدایی هستند که در بخش خانگی می‌توانند مؤثر باشند.

وی با بیان اینکه در دوره سرد سال بار سرمایشی نداریم، گفت: در این دوره، بار‌های روشنایی، یخچال‌ها و سیستم‌های تهویه همچنان مصرف برق دارند و مدیریت این بخش‌ها ظرفیت مناسبی برای کاهش مصرف فراهم می‌کند.

مدیریت روشنایی پارک‌ها و فضا‌های شهری

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به نقش شهرداری‌ها در مدیریت مصرف اظهار کرد: در حوزه شهرداری‌ها اقدامات خوبی قابل انجام است. پارک‌ها و فضا‌های سبزی داریم که ممکن است در ساعات شب و در این روز‌ها استفاده چندانی نداشته باشند؛ بنابراین مدیریت روشنایی این فضا‌ها می‌تواند به مدیریت انرژی کمک کند.

هشدار درباره مصرف گاز و برق ویلا‌ها و خانه‌باغ‌ها

اله‌داد با تأکید بر ضرورت مدیریت همزمان مصرف گاز و برق گفت: پیش‌بینی شده است در مناطق خشک و سردسیر، ویلا‌ها و خانه‌باغ‌هایی وجود داشته باشند که ممکن است تنها یک یا دو روز در هفته یا ماه مورد استفاده قرار گیرند، اما سیستم‌های گرمایشی آنها در تمام طول هفته روشن باقی بماند.

وی افزود: این موضوع به‌ویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی اهمیت دارد، چرا که گرمایش این مجموعه‌ها مصرف زیادی به همراه دارد. به همین دلیل، هم تذکر می‌دهیم و هم مقرر شده است در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف گاز و برق، انشعاب این مجموعه‌های خوش‌نشین، ویلا‌ها و باغ‌ویلا‌ها به‌صورت مشترک قطع شود.

مدیرعامل شرکت توانیر همچنین به مصرف انرژی در تالار‌ها و مجتمع‌های پذیرایی اشاره کرد و گفت: این مجموعه‌ها فضا‌های گسترده‌ای دارند که ممکن است تنها در روز‌های خاصی مورد استفاده قرار گیرند، اما مصرف انرژی در آنها به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد.

وی تأکید کرد: محدودیت انرژی فقط مربوط به برق نیست و گاز نیز باید مدیریت شود. اگر مصرف گاز در خانه‌ها و سیستم‌های گرمایشی کاهش یابد، امکان تحویل این سوخت به نیروگاه‌ها و صنایع فراهم می‌شود.

ضرورت خاموشی چاه‌های کشاورزی در نیمه دوم سال

اله‌داد با اشاره به مصرف برق چاه‌های کشاورزی گفت: در نیمه دوم سال، کشت در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه مناطق شمالی و مرکزی، وجود ندارد؛ بنابراین چاه‌های کشاورزی در این مناطق عملاً باید خاموش باشند.

وی افزود: بر همین اساس، مجموعه‌های آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی الگوی برداشت برای این چاه‌ها تعریف کرده‌اند که مطابق آن، مدت فعالیت چاه‌ها در طول شبانه‌روز حدود چهار تا پنج ساعت و در نهایت ۱۰ ساعت است. پروانه چاه‌های کشاورزی نیز الگوی مصرف را مشخص می‌کند و مصرف باید مطابق همین الگو باشد.

مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: در تابستان، حدود سه تا چهار هزار مگاوات برق صرف برداشت آب از چاه‌های کشاورزی می‌شود، اما در این ایام میزان مصرف این بخش باید به حداکثر ۱۰ درصد برسد.

وی با انتقاد از فعالیت مستمر برخی چاه‌ها گفت: متأسفانه شاهد هستیم برخی چاه‌ها به دلیل فروش آب به ویلاها، تأمین آب و برق این مجموعه‌ها یا فعالیت آبزی‌پروری بدون مجوز، همچنان به‌صورت مستمر برداشت دارند.

اله‌داد افزود: از هفته گذشته با مشارکت معاونت امور آب، مانور مشترکی در استان‌ها آغاز شده و با حمایت شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی، چاه‌های غیرمجاز مسدود و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

تعدیل روشنایی‌های غیرضروری با رعایت ایمنی

وی با اشاره به ضرورت مدیریت روشنایی در معابر گفت: در حوزه روشنایی نیز تأکید ما بر این است که همکاران، روشنایی‌های غیرضروری را در مسیر‌های بین‌شهری و خارج از شهرها، در بخش‌هایی که امکان تعدیل وجود دارد، با رعایت کامل ایمنی در دستور کار قرار دهند.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه صنایع آخرین اولویت در اعمال محدودیت‌ها هستند، گفت: بر اساس دستور و تأکید هیئت دولت و رئیس‌جمهور، تمام تلاش ما این است که با ذخیره انرژی در بخش‌های غیرمولد، مانند خانه‌ها، ادارات و محل‌های کسب‌وکار، انرژی مورد نیاز برای چرخیدن چرخ صنعت تأمین شود.

وی با اشاره به وضعیت مالی صنعت برق اظهار کرد: انتظار داریم صنایعی که بدهی دارند، بدهی خود را پرداخت کنند؛ چراکه صنعت برق برای توسعه، تعمیرات نیروگاه‌ها و شبکه به منابع مالی نیاز دارد.

اله‌داد با اشاره به ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق گفت: بر اساس این قانون، صنایع انرژی‌بر از جمله پتروشیمی، سیمان، فولاد، آلومینیوم، صنایع فلزات اساسی و مس باید انرژی برق مورد نیاز خود را مستقیماً تأمین کنند.

وی افزود: قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط واحد‌های تولیدی ایجاد شود، اما حداکثر سه هزار مگاوات از این ظرفیت ایجاد شده است؛ بنابراین صنایعی که نیروگاه ندارند، می‌توانند برق مورد نیاز خود را از تابلو‌های سبز، تابلوی آزاد و صرفه‌جویی انرژی تأمین کنند.

استقبال نکردن صنایع از عرضه برق در تابلو‌های سبز و آزاد

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به وضعیت عرضه برق در هفته گذشته گفت: متأسفانه بیش از ۶۰ درصد برق عرضه‌شده در تابلو‌های سبز و آزاد متقاضی نداشت.

وی ادامه داد: حدود هزار و ۳۷۰ مگاوات از عرضه نیروگاه‌های دیزلی و تولیدات پراکنده که در تابلوی آزاد عرضه شده بود، به فروش نرفت. همچنین ۳۰۷ مگاوات از برق عرضه‌شده در تابلوی سبز که مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی است، بدون خریدار باقی ماند.

اله‌داد تأکید کرد: اگر قرار است برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی انگیزه و جذابیت ایجاد کنیم، لازم است ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق رعایت شود؛ بنابراین تأکید ما بر این است که صنایع حتماً از این ظرفیت استفاده کنند.

تأمین برق پتروشیمی‌ها از محل واردات

وی با اشاره به وضعیت تأمین انرژی مجموعه‌های پتروشیمی گفت: قرار بود صنایع پتروشیمی با هماهنگی‌هایی که در کشور ترکیه انجام دادیم، نیاز خود را تأمین کنند؛ زیرا پس از جنگ، نیروگاه‌های مولد مجموعه‌های پتروشیمی آسیب دیدند و خسارت مستقیمی به آنها وارد شد.

مدیرعامل شرکت توانیر افزود: مقرر شده بود نیاز انرژی این مجموعه‌ها که رقم قابل توجهی نیز دارد، از کشور ترکیه تأمین شود و همه هماهنگی‌ها انجام شد، اما متأسفانه اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.

اله‌داد ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر تأمین برق سایر مشترکان، مجبور هستیم بار مضاعف این بخش را نیز تأمین کنیم. تلاش می‌کنیم این کار انجام شود، زیرا محصولات پتروشیمی در حوزه‌های مختلف مورد نیاز هستند، اما با توجه به حاشیه سود این صنایع تأکید می‌کنیم که مجدداً انرژی مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کنند.

محدودیت ساعت فعالیت صنوف و مجتمع‌های تجاری

مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در بخش کسب‌وکار‌ها گفت: لازم است هم زمان فعالیت صنوف و مجتمع‌های تجاری مشخص و محدود شود و هم مصرف انرژی آنها مدیریت شود.

وی افزود: برخی از این مجموعه‌ها از روشنایی‌های غیرضروری و گسترده برای تبلیغات محصولات و کالا‌های تجاری خود استفاده می‌کنند. متأسفانه در مجتمع‌های تجاری بزرگ شاهد هستیم که حتی پس از تعطیلی مجموعه، بخش قابل توجهی از روشنایی‌ها همچنان روشن باقی می‌ماند.

اله‌داد تصریح کرد: در این زمینه برخورد لازم را خواهیم داشت و به دو گروه تذکر می‌دهم؛ نخست ادارات، وزارتخانه‌ها، مجموعه بانک‌ها و همکاران دولتی که از آنها انتظار رعایت مدیریت مصرف داریم و دوم صنوف، مجتمع‌های تجاری بزرگ و مال‌هایی که مصرف انرژی زیادی دارند.

برخورد با مشترکان پرمصرف در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف

وی با ابراز اطمینان از امکان عبور از دوره سرد سال با همکاری مردم گفت: باور دارم و یقین دارم همان‌طور که در هشت ماه نخست امسال با وجود خسارات دشمن توانستیم شرایط بهتری برای مردم فراهم کنیم، در چهار ماه آینده نیز می‌توانیم با همراهی و همدلی مردم شرایط را قابل تحمل و کم‌آسیب کنیم.

اله‌داد هشدار داد: در غیر این صورت، با مشترکان بد‌مصرف برخورد لازم را خواهیم داشت.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت همزمان مصرف گاز و برق اظهار کرد: با توجه به میزان مصرف کشور و بار‌های گرمایشی، نیازمند مدیریت مصرف دوگانه گاز و برق هستیم. هر مترمکعب گاز می‌تواند چهار کیلووات ساعت برق تولید کند؛ بنابراین اگر مردم در این حوزه همراهی کنند، می‌توانیم با کمک یکدیگر و به لطف خدا شرایط لازم برای عبور از دوره سرد سال را فراهم کنیم.

اله‌داد در پایان از همکاری مردم قدردانی کرد و گفت: همراهی مردم تاکنون همواره برای مجموعه صنعت برق دلگرمی و پشتوانه بوده و امید زیادی برای عبور از شرایط پیش رو ایجاد کرده است.