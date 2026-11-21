باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - نیر الهامی در حاشیه جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به جایگاه رفیع زن و خانواده در نظام اسلامی اظهار کرد: بازشناسی سرمایه معرفتی و فرهنگی جامعه، تکریم شأن مادری و تبیین مسئولیت‌های فردی و اجتماعی بانوان،گ از مهم‌ترین رویکردهای برنامه‌های امسال است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت خانواده سالم و بانشاط به عنوان پایه پیشرفت جامعه افزود: تسهیل ازدواج، پیشگیری از طلاق، تقویت سلامت روابط خانوادگی و صیانت از کرامت زن در اسلام، از محورهای کلیدی است که باید در تمامی برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی همچنین با یادآوری تعبیر رهبر شهید انقلاب از زن به عنوان ریحانه، خاطرنشان کرد: این تعبیر زیبا پیوند عمیقی میان جایگاه زن با ارزش، کرامت و لطافت انسانی برقرار می‌کند و سدی محکم در برابر نگاه‌های ابزاری و هجمه‌های فرهنگی دشمنان علیه نهاد خانواده است.

الهامی با تأکید بر اینکه امسال برنامه‌های هفته زن با مشارکت فعال دستگاه‌ها، فرمانداری‌ها و تشکل‌های مردمی بسیار پررنگ‌تر از سال گذشته برگزار خواهد شد، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در این هفته بیش از ۳۰۰۰ برنامه استانی و شهرستانی از جمله حضور در مزار بانوان شهید، غبارروبی مزار شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، پیاده‌روی‌های عمومی، نمایشگاه‌های تخصصی محصولات و دستاوردهای بانوان، اردوی جهادی بانوان، حضور در نماز جمعه، دیدار با همسران و مادران شهدا و تجلیل از آنها، نشست بانوان حوزه و دانشگاه، مسابقه کتابخوانی و آزادی بانوان زندانی جرایم مالی، یادواره زنان دفاع مقدس و همایش بانوان برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری مسابقات ورزشی برای بانوان دستگاه های اجرایی استان در چهار رشته دارت، طناب‌کشی، چوب‌کشی و فریز‌بی توسط اداره کل ورزش و جوانان استان خبر داد که برای نفرات اول تا سوم هر رشته جوایز نفیس نیز اهدا خواهد شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی در پایان از تمامی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط خواست با هم‌افزایی، نگاهی بلندمدت و بهره‌گیری از راهکارهای ابتکارانه، برای کیفی‌سازی و اثرگذاری هرچه بیشتر این برنامه‌ها اقدام کنند.

زنان ایران نماد مقاومت و ولایت‌مداری و الگوی امیدآفرین هستند

حجت‌الاسلام ناصر آقایی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی و سایر برگزارکنندگان این نشست اظهار کرد: برگزاری برنامه‌های هفته زن با همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف زمینه توجه بیشتر به جایگاه زن و نقش خانواده در جامعه را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تشکیل ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در تهران افزود: شعار محوری این هفته «زنان ایران؛ نماد مقاومت و ولایت‌مداری، الگوی امیدآفرین» تعیین شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی ادامه داد: برنامه‌های این هفته از هفتم تا سیزدهم آذرماه برگزار می‌شود و موضوعاتی همچون نقش زنان در علم و نوآوری، بصیرت و انسجام ملی، مادری و تحکیم خانواده، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حماسه و روایت تاب‌آوری، امنیت و سلامت، کارآفرینی و اقتصاد خانواده را دنبال می‌کند.

آقایی با بیان اینکه زنان نقش مهمی در همراه‌کردن اعضای خانواده با فعالیت‌های اجتماعی و انقلابی دارند، گفت: اگر زنان در یک خانواده نسبت به حضور اجتماعی و فرهنگی بی‌تفاوت باشند مشارکت دیگر اعضای خانواده نیز کاهش می‌یابد بنابراین زنان علاوه بر حضور مستقیم در عرصه‌های مختلف در تشویق و هدایت همسران و فرزندان خود نیز نقشی اساسی دارند.

وی با اشاره به حضور گسترده زنان در عرصه‌های علمی، آموزشی و اجتماعی اظهار کرد: انقلاب اسلامی به زنان آموخت که نباید در خانه محصور بمانند بلکه بر اساس آموزه‌های دینی می‌توانند در عرصه‌های گوناگون حضور فعال داشته باشند و در مسئولیت‌های خود بدرخشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی افزود: امروز بانوان در دانشگاه‌ها، مدارس، اجتماعات و عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی حضوری گسترده دارند و با الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا(س)، حضرت زینب کبری(س) و دیگر بانوان بزرگ اسلام نقش‌آفرینی می‌کنند

آقایی با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره نقش زنان در پیروزی نهضت اسلامی گفت: بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بارها بر نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کردند و مقام معظم رهبری نیز نقش زنان را در انقلاب و جامعه نقشی تعیین‌کننده دانسته‌اند.

وی در پایان با استناد به آیه۲۱ سوره روم خاطرنشان کرد: خانواده از نشانه‌های الهی است و بر پایه آرامش، مودت و رحمت شکل می‌گیرد.