اداره کل هواشناسی خوزستان در اطلاعیه ای نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی از فردا تا اواخر هفته در استان هشدار سطح زرد صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: حاکمیت الگوی پایداری در جو و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا از اوایل وقت فردا یکشنبه تا عصر جمعه در شهرهای صنعتی و بزرگ استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان بیان کرد: در این ایام احتمال وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی نیز در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و ارتفاعات استان مورد انتظار است.

محمد سبزه زاری افزود: طی امروز شنبه در برخی ساعات بعدازظهر وزش باد متوسط در مناطق جنوبی و غربی و تا حدودی مرکزی پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) با دمای ۳۱ و دزپارت با ۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان و حداقل دمای اهواز ۱۵.۴ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

منبع: اداره کل هواشناسی خوزستان