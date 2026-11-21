باشگاه خبرنگاران جوان - حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با بیان اینکه اشتغال‌زایی و خودکفایی همراه با درآمد پایدار یکی از اهداف اصلی این نهاد است، اظهار داشت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی در هرمزگان، یکی از برنامه‌های کلیدی کمیته امداد برای توانمندسازی اقتصادی خانوارها و ایجاد درآمد مستمر به شمار می‌رود؛ به‌ویژه برای مددجویانی که امکان راه‌اندازی مشاغل متعارف را ندارند. در این طرح، خانوارهای واجد شرایط با تولید برق از انرژی خورشیدی و فروش آن به شبکه، ضمن مشارکت در تولید انرژی پاک، از منبع درآمدی پایدار بهره‌مند می‌شوند.

باسره با اشاره به تبدیل خانواده‌های نیازمند به تولیدکنندگان انرژی از طریق نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی، افزود: نیروگاه خورشیدی انفرادی بر پشت‌بام منازل مسکونی مددجویان استان احداث و به شبکه برق سراسری متصل می‌گردد.

این مقام مسئول گفت: بر اساس آمارهای ثبت‌شده در سامانه هوشمند کمیته امداد و همچنین سامانه ملی راهبردی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تعداد نیروگاه‌های خورشیدی مددجویان تحت حمایت این نهاد در استان از ابتدای اجرای طرح تاکنون (اول آبان‌ماه سال جاری)، شامل ۲۳۴۸ فقره انشعاب فعال نیروگاه خورشیدی خانگی به‌صورت انفرادی (۵ کیلوواتی برای هر خانوار تحت حمایت) با ظرفیت کل تولید برق ۱۱۷۴۰ کیلووات می‌باشد.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان یکی از رویکردهای جدید این نهاد را حرکت از نیروگاه‌های انفرادی به سمت نیروگاه‌های تجمیعی حمایتی عنوان کرد و گفت: این مدل برای خانواده‌هایی طراحی شده است که امکان نصب نیروگاه در محل سکونت خود را ندارند. نیروگاه‌های تجمعی شهرستان میناب با ظرفیت ۱۰۲۰ کیلووات و شهرستان بستک با ظرفیت ۱۰۰۰ کیلووات، در مجموع ظرفیت نهایی ۲۰۲۰ کیلووات را فراهم کرده‌اند که زمینه اشتغال و درآمدزایی ۴۰۴ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان هرمزگان را ایجاد نموده و تمامی ظرفیت تولید برق آن‌ها به شبکه سراسری متصل است و درآمد حاصل از فروش برق به این خانواده‌ها واریز می‌گردد.

وی در ادامه با اشاره به اهداف تفاهم‌نامه همکاری منعقده در سال ۱۴۰۱ فی‌مابین وزارت نیرو و نهادهای حمایتی (به‌ویژه کمیته امداد)، به تشریح برنامه‌های استان پرداخت و اعلام کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور و ضرورت تأمین نیازهای اساسی از جمله تولید برق، جبران کمبود و ایجاد تراز در شبکه برق کشور، و همچنین برنامه‌ریزی برای مشارکت متقاضیان واجد شرایط در نیروگاه‌های خورشیدی (انفرادی و تجمیعی)، در سال جاری و مطابق با پتانسیل استان هرمزگان، اجرای ۲ هزار و ۱۰۲ نیروگاه خورشیدی (انفرادی و تجمیعی) برای خانواده‌های نیازمند و محرومی که توانایی انجام کارهای سخت را ندارند (از جمله سالمندان و زنان سرپرست خانوار مناطق روستایی)، در دستور کار قرار گرفته و شروع شده است.

باسره، افزود: در حال حاضر ۶۵ نیروگاه خورشیدی انفرادی با توان تولید ۵ کیلووات برای هر خانوار در مناطق روستایی استان هرمزگان اجرا گردیده است که هزینه احداث این نیروگاه‌ها بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون تومان برآورد شده و به خط شبکه برق استانی متصل است.

باسره همچنین به طرح بزرگ نیروگاه‌های خورشیدی تجمعی اشاره کرد و گفت: هم اکنون نیز فرآیند خرید نیروگاه خورشیدی برای ۴۹۲ خانوار در قالب طرح‌های تجمعی در جریان است که برای این پروژه مبلغ ۱۲۷ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان در پایان تأکید کرد: این پروژه‌های زیرساختی و توانمندسازی، امسال کمیته امداد با مشارکت شرکت ارزش آفرینان ایده پایدار، شرکت توزیع برق و همکاری بنیاد برکت و بانک های عامل اجرا شده است که علاوه بر حفظ محیط‌زیست و توسعه انرژی پاک، پایداری تولید برق و ایجاد درآمد مستمر را برای مددجویان استان به ارمغان می‌آورد.

منبع خبر: کمیته امدادهرمزگان