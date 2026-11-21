\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0627\u0645\u0628\u06cc\u0632 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u060c \u0639\u0636\u0648 \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0631\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u0634\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0641\u062a: \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062e\u0631\u06cc\u062f\u0627\u0631\u0650 \u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0645\u0647 \u0642\u062f\u0631\u062a \u0686\u0637\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u06cc\u0645\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n\u00a0