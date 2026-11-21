باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داود آقازاده روز شنبه در تشریح جزییات پرونده قتل یک مرد ۲۸ ساله بیان کرد: کشف جسد یک مرد در محور تهران-گرمسار به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد و در پی این گزارش، گروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شدند و بررسی‌های تخصصی را آغاز کردند.

وی افزود: کارآگاهان با بررسی آثار و شواهد موجود در صحنه، انجام اقدامات فنی و تخصصی و بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند پلیسی، هویت مقتول را شناسایی کردند و مسیر تحقیقات برای کشف عامل یا عاملان این جنایت مشخص شد.

شناسایی مظنونان با ردیابی ارتباطات مقتول

فرمانده انتظامی گرمسار ادامه داد: بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد مقتول پیش از مرگ با ۲ برادر در ارتباط بوده است که این سرنخ، زمینه شناسایی مظنونان اصلی پرونده را فراهم کرد.

وی با اشاره به تکمیل تحقیقات و دستگیری هر ۲ مظنون گفت: متهمان در جریان بازجویی‌های تخصصی پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کردند.

اعتراف ۲ برادر به قتل با انگیزه اختلافات مالی و خانوادگی

سرهنگ آقازاده اضافه کرد: ۲ متهم ۳۴ و ۳۵ ساله در اعترافات خود انگیزه قتل را اختلافات مالی و خانوادگی با مقتول عنوان کردند و گفتند که وی را در تهران با سلاح گرم به قتل رساندند و سپس برای پنهان کردن آثار جنایت، جسد را به محور تهران-گرمسار منتقل و در حاشیه جاده رها کردند.

فرمانده انتظامی گرمسار بیان کرد: پس از تکمیل پرونده، متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.