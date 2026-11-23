باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران و رئیس کارگروه آرد و نان، با اشاره به آخرین وضعیت تأمین آرد واحدهای تولیدی گفت: در حال حاضر واحدهای تولیدی این بخش با مشکلات جدی در تأمین آرد مواجه هستند و شرایط موجود نگرانی‌های قابل توجهی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه نیاز سالانه واحدهای تولیدی نان صنعتی به آرد بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن برآورد می‌شود، افزود: پیش از این اعلام شده بود گندم مورد نیاز این واحدها با قیمت هر کیلوگرم ۶۰ هزار تومان تأمین خواهد شد، اما در شرایط فعلی سهمیه آرد این واحدها با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده و تنها ۷۰ درصد سهمیه قبلی به آنها اختصاص می‌یابد که پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست.

کرمی با اشاره به پیگیری‌ها درباره قیمت‌های جدید گندم ادامه داد: واحدهای تولیدی نان صنعتی در عمل با کاهش قابل توجه سهمیه آرد روبه‌رو شده‌اند؛ به‌طوری‌که بخشی از سهمیه اختصاص‌یافته به آنها حذف شده و تولیدکنندگان ناچارند مابقی نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند؛ موضوعی که هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد.

رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم تهران با بیان اینکه کاهش سهمیه آرد، مشکلات متعددی برای واحدهای تولیدی به همراه دارد، تصریح کرد: زمانی که سهمیه یک واحد تولیدی کاهش پیدا می‌کند و قرار است بخش باقی‌مانده نیاز آن از طریق توافقی تأمین شود، تولیدکنندگان در عمل با چالش تعیین قیمت و تأمین آرد مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته برای حمایت از زنجیره گندم، آرد و نان گفت: امسال حدود ۵۰۳ همت بودجه برای یارانه گندم، آرد و نان در نظر گرفته شده است و باید توجه داشت که تمامی چالش‌های موجود در این زنجیره به یکدیگر مرتبط هستند و مشکلات هر بخش می‌تواند بر بخش‌های دیگر نیز تأثیر بگذارد.

کرمی همچنین تأکید کرد: طرح موجود در حوزه مدیریت آرد و نان، در عمل تأثیری بر قیمت نهایی نان و تعداد خرید خانوارها نخواهد داشت و نان نیز سهمیه‌بندی نشده است.