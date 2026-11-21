باشگاه خبرنگاران جوان - اشرف فراری، نماینده و عضو کانون وکلای دادگستری میناب در خصوص این اعزام اظهار داشت: این گروه از خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران با هدف پیگیری مطالبات قانونی و رساندن صدای مظلومیت شهدا به مراجع قضایی ذی‌صلاح عازم پایتخت شده‌اند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، خانواده‌های شهدا روز سه‌شنبه، سوم آذرماه در شعبه سوم دادگستری حضور خواهند یافت تا روند حقوقی پرونده‌های مربوطه را از نزدیک پیگیری کنند.

این اقدام در راستای احقاق حقوق قانونی و صیانت از ارزش‌های ایثار و شهادت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مراجع قضایی صورت می‌گیرد.

منبع: صداوسیما