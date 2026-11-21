باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم پیروزان ،نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان کهگیلویه با حضور امام جمعه دهدشت، فرماندار و اعضای شورا برگزار شد، نشستی که محور اصلی آن، بررسی میزان تحقق مصوبات گذشته، ارزیابی اقدامات دستگاه‌های مسئول و تعیین مسیر اجرایی برای پیگیری موضوعات فرهنگی و اجتماعی شهرستان بود.

در ابتدای این نشست، مصوبات جلسه قبل قرائت شد و مدیران دستگاه‌های مرتبط، گزارشی از اقدامات انجام‌شده، میزان پیشرفت برنامه‌ها و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای ادامه کار ارائه کردند. بررسی گزارش‌ها نشان داد بخشی از تصمیمات گذشته با پیگیری شهرداری و همکاری سایر مجموعه‌های مسئول به مرحله اجرا رسیده است.

ساماندهی مراسم تشییع،کاهش یکی از دغدغه‌های شهروندان

سید ایرج کاظمی‌جو فرماندار شهرستان کهگیلویه با قدردانی از امام جمعه دهدشت و اعضای شورای فرهنگ عمومی، ساماندهی برگزاری مراسم تشییع در آرامستان جدید دهدشت را از جمله نمونه‌های اثرگذاری تصمیمات شورا عنوان کرد و گفت: برگزاری مراسم در روزهای پنجشنبه در گذشته مشکلاتی از جمله ترافیک، ازدحام و نارضایتی شهروندان ایجاد می‌کرد که با ورود مجموعه‌های مسئول و اتخاذ تصمیم مشترک، بخشی از این مشکلات کاهش یافته است.

کاظمی‌جو با اشاره به اینکه ملاک ارزیابی عملکرد شورا باید نتایج ملموس تصمیمات آن در زندگی مردم باشد، اظهار داشت: ممکن است هر تصمیمی با دیدگاه‌های متفاوتی همراه باشد، اما آنچه اهمیت دارد، حل مسائل و کاهش مشکلات مردم است و نباید حاشیه‌ها مانع استمرار اقدامات مؤثر شود.

برگزاری نشست با صاحبان کافی‌شاپ‌ها و کافه‌باغ‌ها با حضور دستگاه‌های مسئول

یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی وضعیت فعالیت کافی‌شاپ‌ها و کافه‌باغ‌ها و ضرورت تشدید نظارت بر رعایت ضوابط قانونی در این واحدها بود.

فرماندار کهگیلویه در این خصوص، بر برگزاری نشست مشترک با صاحبان کافی‌شاپ‌ها و کافه‌باغ‌ها با حضور دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار تعیین زمان مناسب، متناسب با ساعات فعالیت این واحدها، برای حضور حداکثری صاحبان مشاغل شد.

کاظمی‌جو تصریح کرد: هدف از این نشست صرفاً بیان تذکرات نیست؛ بلکه باید ضمن تبیین ضوابط و مسئولیت‌ها، شرایط فعالیت این واحدها به‌صورت میدانی بررسی شود و مشخص شود مقررات قانونی تا چه اندازه رعایت می‌شود.

تعیین مهلت برای رفع تخلف کافی نیست، نتیجه بازرسی‌ها باید گزارش شود

فرماندار کهگیلویه با اشاره به گزارش بازرسی‌های اخیر حوزه صنعت، معدن و تجارت استان از واحدهای صنفی شهرستان گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، بیش از نیمی از واحدهای بررسی‌شده دارای مشکل یا تخلف بوده‌اند که این موضوع ضرورت تقویت نظارت‌ها و پیگیری جدی‌تر موارد شناسایی‌شده را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه نظارت نباید به صدور اخطار و تعیین مهلت برای رفع تخلف محدود شود، افزود: دستگاه‌های مسئول باید پس از پایان مهلت تعیین‌شده، مجدداً به واحدهای مربوط مراجعه کنند، وضعیت اصلاح تخلفات را بررسی کرده و نتیجه اقدامات را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.

وی همچنین بر ضرورت تعیین زمان مشخص برای بازدیدهای میدانی، حضور هماهنگ دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر نتایج بازرسی‌ها تأکید کرد تا تصمیمات شورا از مرحله طرح و تصویب فراتر رفته و به نتیجه عملی منجر شود.

پایان پاس‌کاری مسئولیت‌ها، دستگاه‌ها با تقسیم کار مشخص وارد میدان شوند

کاظمی‌جو نبود هماهنگی کافی میان برخی دستگاه‌های مسئول را از موانع اثربخشی نظارت‌ها دانست و اظهار داشت: در موضوعاتی که چند دستگاه مسئولیت دارند، نباید هر مجموعه انجام کار را به اداره یا سازمان دیگری واگذار کند؛ بلکه لازم است پیش از اجرای برنامه‌های مشترک، وظایف و حدود مسئولیت هر دستگاه به‌روشنی مشخص شود.

وی افزود: اتحادیه‌ها، دستگاه‌های نظارتی و سایر مجموعه‌های مرتبط باید در چارچوب وظایف قانونی خود هماهنگ عمل کنند تا به‌جای جابه‌جایی مسئولیت‌ها، مسئله موجود برطرف شود.

فرماندار کهگیلویه همچنین تأکید کرد که اقدامات قانونی و مستند دستگاه‌ها نباید تحت تأثیر حاشیه‌ها و فضاسازی‌های احتمالی در فضای مجازی متوقف شود و مدیران باید با رعایت قانون، مستندسازی اقدامات و پاسخگویی به مراجع ذی‌ربط، وظایف نظارتی خود را با جدیت دنبال کنند.

توسعه دسترسی به کتاب، پیگیری کتابخانه سیار برای مناطق مختلف شهرستان

در بخش دیگری از این نشست، موضوع توسعه خدمات کتابخانه‌ای و گسترش فرهنگ مطالعه در شهرستان مورد توجه قرار گرفت.

فرماندار کهگیلویه با قدردانی از پیگیری‌های مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی برای تقویت زیرساخت‌های کتابخوانی، تهیه کتاب و پیش‌بینی استقرار کتابخانه سیار را از اقدامات مؤثر در توسعه عدالت فرهنگی دانست و اظهار داشت: راه‌اندازی و استقرار کتابخانه سیار می‌تواند دسترسی شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق مختلف شهرستان، به منابع مطالعاتی را تسهیل کند.

قدردانی از اجرای کاروان سلامت هلال‌احمر در بخش چاروسا

کاظمی‌جو همچنین با اشاره به اجرای برنامه کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر در بخش چاروسا و حضور هشت پزشک متخصص در این برنامه، از تلاش پزشکان و مجموعه هلال‌احمر برای ارائه خدمات درمانی به مردم قدردانی کرد و گفت: حضور متخصصان در مناطق مختلف و ارائه خدمات سلامت به شهروندان، اقدامی ارزشمند در پاسخگویی به نیازهای درمانی جامعه است.

فرماندار کهگیلویه در پایان با تأکید بر استمرار روند پیگیری مصوبات شورای فرهنگ عمومی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، اقدامات عملی خود را با جدیت دنبال کنند و گزارش اجرای مصوبات را ارائه دهند؛ چراکه ارزش تصمیمات شورا زمانی مشخص می‌شود که آثار آن در بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی و کاهش مشکلات مردم نمایان شود.