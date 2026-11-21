باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر پاسدار سید قاسم قاسمی در مراسم استقبال از پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس در اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس در شیراز، با اشاره به ریشه‌های اقتدار امروز ایران، ایستادگی جوانان کشور در برابر تجهیزات پیشرفته دشمن در دوران دفاع مقدس را بی‌نظیر توصیف کرد و گفت: امنیت و اقتدار امروز کشور حاصل خون شهدا، فداکاری رزمندگان و نبوغ فرزندان این سرزمین است.

او با مقایسه شرایط دوران دفاع مقدس با امکانات و تجهیزات دشمن اظهار کرد: در آن دوران، دشمن از حمایت ده‌ها کشور، هواپیماهای پیشرفته و سلاح‌های شیمیایی برخوردار بود، اما جوانان ایران با حداقل امکانات در برابر آن ایستادگی کردند و از سرزمین خود دفاع کردند.

قاسمی با اشاره به شرایط کنونی کشور و مواجهه با رژیم صهیونیستی و عوامل فتنه افزود: توانمندی امروز نیروی هوایی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، حاصل تجربه‌ها، مقاومت و ایستادگی در دوران دفاع مقدس است و این تجربه‌ها پشتوانه اقتدار دفاعی کشور به شمار می‌رود.

مشاور وزیر میراث فرهنگی در امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در کشور، از مسئولان خواست در کنار رهبری و دولت، پشتیبان نیروهای مسلح باشند و گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه خواهان جنگ نبوده و همواره به دنبال صلح و آرامش در منطقه است، اما اجازه نخواهد داد هیچ کشوری به خاک ایران تعرض کند.

او همچنین بر ضرورت حمایت از نیروهای مسلح و تقویت همبستگی در شرایط حساس کشور تأکید کرد و افزود: همراهی مسئولان با نیروهای مسلح، در کنار حفظ وحدت ملی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود، مردم و جوانان را به حضور در مزار شهدا توصیه کرد و گفت: حضور در جوار شهدا و توسل به آنان برای بیان خواسته‌ها و رسیدن به آرامش معنوی، راهی برای دستیابی به عزت و برکت است.

او در ادامه با اشاره به ضرورت توجه کارکنان دستگاه‌های اجرایی به خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: درهای اتاق‌های مسئولان و کارکنان باید برای خدمت به مردم باز باشد و همه افراد، فارغ از دین و مذهب، باید با روحیه‌ای گشاده و برخوردی اسلامی مورد احترام و خدمت قرار گیرند.

مشاور وزیر میراث فرهنگی در امور ایثارگران، همچنین خدمت به مردم را عبادت دانست و تأکید کرد: رفتار کارکنان با مردم باید بر مبنای اخلاق اسلامی و روحیه خدمتگزاری باشد و هیچ تفاوتی میان افراد در ارائه خدمت وجود نداشته باشد.

منبع: میراث فرهنگی فارس