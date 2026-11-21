باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا انصاری در گردهمایی مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی استان فارس با اشاره به جایگاه زن در دین اسلام اظهار کرد: اسلام با نگاهی متعالی، برای زن جایگاهی ارزشمند و اثرگذار در عرصه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی قائل است و نقش زنان در تربیت نسل، تعالی جامعه، انتقال ارزش‌ها و پیشبرد اهداف اجتماعی، نقشی بنیادین و انکارناپذیر است. بر همین اساس، فراهم‌سازی زمینه حضور مؤثر بانوان در عرصه‌های مختلف، علاوه بر یک ضرورت اجتماعی، بیانگر توجه به ظرفیت‌ها و شایستگی‌های انسانی است.

او با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تأکیدات استاندار فارس بر استفاده از توانمندی بانوان در مسئولیت‌های مدیریتی افزود: این رویکرد در انتصاب‌ها و ساختار مدیریتی استان نیز نمود داشته است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون چهار نفر از فرمانداران استان و دو نفر از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی را بانوان تشکیل می‌دهند و شمار قابل توجهی از بانوان نیز در جایگاه‌های معاون مدیرکل و رئیس اداره مشغول فعالیت و خدمت‌رسانی هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس این روند را نشان‌دهنده اعتماد به توانمندی، تخصص و شایستگی بانوان دانست و بر ضرورت تداوم بهره‌گیری از این ظرفیت در سطوح مختلف مدیریتی تأکید کرد.

او در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و ضرورت مشارکت همه اقشار جامعه در این زمینه گفت: زنان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت خانواده، می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در اصلاح الگوی مصرف، نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی و انتقال رفتار‌های صحیح مصرف انرژی به نسل‌های آینده ایفا کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس، تحقق این مهم را مستلزم فرهنگ‌سازی مستمر و استفاده از ظرفیت خانواده‌ها و به‌ویژه بانوان دانست.

انصاری با تأکید بر نقش مشاوران امور بانوان در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: این مسئولیت نباید صرفاً به انجام امور اداری و تشریفاتی محدود شود، بلکه مشاوران باید با شناخت دقیق مسائل و نیاز‌های بانوان، در فرآیند‌های تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مرتبط با زنان و خانواده حضوری فعال و اثرگذار داشته باشند.

او همچنین فرهنگ‌سازی در حوزه خانواده و تحکیم بنیان آن را از مأموریت‌های مهم مشاوران امور بانوان برشمرد و افزود: تقویت ارزش‌های خانوادگی، ارتقای آگاهی اجتماعی، ترویج مسئولیت‌پذیری و توجه به نیاز‌های خانواده‌ها، از جمله محور‌هایی است که باید با نگاهی کارشناسی، هدفمند و برنامه‌محور در دستور کار قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت مدیران دستگاه‌های اجرایی از مشاوران امور بانوان تأکید کرد و گفت: تثبیت و ارتقای جایگاه این مشاوران در ساختار اداری، مستلزم باور و حمایت عملی مدیران است. مدیران دستگاه‌ها باید زمینه مشارکت مؤثر مشاوران را در جلسات، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرتبط فراهم کنند تا ظرفیت کارشناسی و اجرایی آنان به شکلی مطلوب در خدمت اهداف سازمانی و اجتماعی قرار گیرد.

انصاری در پایان، تعامل، هم‌افزایی و تبادل تجربیات میان مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی را ضرورتی مهم برای ارتقای اثربخشی برنامه‌ها دانست و بر لزوم تبدیل دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های کارشناسی به اقدامات عملی و نتیجه‌محور در حوزه زنان و خانواده تأکید کرد.

منبع: استانداری فارس