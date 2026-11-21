باشگاه خبرنگاران جوان - امروز والدین با پدیده‌ای مواجه‌اند که روان‌شناسان آن را نه صرفاً یک «عادت»، بلکه یک «محیط زیستیِ نوظهور» می‌نامند. بررسی‌های اخیر مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد نوجوانانی که روزانه بیش از چهار ساعت زمان غیردرسی خود را با صفحه‌نمایش سپری می‌کنند، با نرخ بالاتری از اضطراب و اختلالات خواب دست‌وپنج نرم می‌کنند.

اما چرا این ابزار‌های به‌ظاهر هوشمند، ذهن در حال رشد کودک را مضطرب می‌کنند؟

کورتیزول و زیست‌شناسی اضطراب

واقعیت این است که بدن کودک برای دنیای آنلاین طراحی نشده است. وقتی کودک در شبکه‌های اجتماعی غرق می‌شود، مغز او در وضعیت «آماده‌باش دائمی» قرار می‌گیرد. نوتیفیکیشن‌ها، مقایسه‌های بی‌پایان با دیگران و فشار‌های پنهان برای لایک گرفتن، مغز را وادار به ترشح مداوم «کورتیزول» (هورمون استرس) می‌کند.

این فرآیند در علم پزشکی به «نهادینه شدن زیستی» مشهور است. یعنی بدن کودک به‌مرور یاد می‌گیرد که در وضعیت التهاب باقی بماند. این التهاب تنها یک حسِ درونی نیست؛ بلکه مستقیماً بر رشد مغز اثر می‌گذارد و عملکرد بخش‌های مسئول تنظیم هیجان و تصمیم‌گیری را مختل می‌کند.

وقتی بدن کودک به این سطح از استرس عادت می‌کند، او حتی در شرایط عادی نیز واکنش‌های اضطرابی بیش‌ازحد نشان می‌دهد.

تکنولوژی؛ کاتالیزور یا عامل اصلی؟

بین استفاده از صفحه‌نمایش و اضطراب، همبستگی‌های معناداری وجود دارد؛ اما نباید اسیر نگاه‌های تک‌بعدی شد. پژوهش‌های سال ۲۰۲۴ تاکید می‌کنند که «نوع استفاده» از تکنولوژی، گاهی حتی از «مدت زمان» آن اهمیت بیشتری دارد.

شبکه‌های اجتماعی با فراهم کردن بستری برای قضاوت‌های مداوم و حذفِ ارتباطات چهره‌به‌چهره، نیاز‌های عاطفیِ اصیل کودک را بی‌پاسخ می‌گذارند.

اصلاح این رویه نیازمند درک این نکته است که تکنولوژی نباید نقش «پرستار» یا «مشغول‌کننده دائمی» را بازی کند. اضطراب در کودکان، اغلب پیامی است از جانب سیستم عصبی آنها که درخواستِ آرامش و امنیتِ واقعیِ دنیای فیزیکی را دارد.

مدیریت هوشمند برای آرامش کودک

اصلاح قضیه از مسیر ایجاد «محدودیت‌هایِ عاطفی» می‌گذرد، نه فقط محدودیت‌های زمانی. این راهکار‌ها را جایگزین ممنوعیت‌های خشک کنید:

منطقه امن فیزیکی: ساعات مشخصی را در روز، به‌ویژه یک ساعت پیش از خواب، «زمان بدون نمایش» اعلام کنید. این کار به تنظیم دوباره‌ی ساعت زیستی و ترشح ملاتونین کمک می‌کند.

کیفیت محتوا را پایش کنید: به‌جای حذف کامل، بر نوع محتوایی که کودک مصرف می‌کند نظارت دقیق داشته باشید. محتوا‌های رقابتی و هیجانی را با محتوا‌های آرام‌بخش جایگزین کنید.

ارتباطات واقعی بسازید: خلاء‌های ناشی از دنیای مجازی را با بازی‌های گروهی، ورزش یا گفت‌و‌گو‌های رو در رو پر کنید. مغز کودک برای رشد سالم، به سیگنال‌های مثبتِ حاصل از تعاملاتِ واقعی نیاز دارد.

الگوی رفتاری باشید: کودک، رفتار شما را بیش از حرف‌هایتان دنبال می‌کند. گوشی خود را در زمان‌های تعامل با فرزندتان کنار بگذارید تا او ارزش حضور «آفلاین» را درک کند.

استرس در کودکان امروزی یک چالش جدی است، اما با بازگرداندن تعادل به زندگی روزمره و محدود کردن نفوذ بی‌حسابِ تکنولوژی، می‌توان به سلامت روانِپ آنها کمک کرد. سلامت روان نسلِ آینده، در گرو تصمیمات آگاهانه‌ی والدین امروز است

منبع: فارس