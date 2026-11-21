باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه فایننشال تایمز با استناد به داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها و اطلاعات انرژی «کپلر» گزارش داد که حجم انتقال نفت از تنگه هرمز در هفته دوم نوامبر به حدود نیمی از میزان ثبت‌شده در هفته نخست این ماه رسیده است؛ کاهشی که به گفته این روزنامه، در پی تنش ها در این آبراه راهبردی رخ داده است.

کاهش جریان نفت از تنگه هرمز نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی و تداوم فعالیت ناوگان نفتکش‌ها در منطقه را تشدید کرده است. در همین زمینه، خورخه لئون، رئیس بخش تحلیل ژئوپلیتیک گروه پژوهشی «ریستاد انرژی»، هشدار داد که تداوم تنش ها می‌تواند دسترسی به نفتکش‌ها و ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل دریایی را با مشکلات جدی مواجه کند؛ به‌گونه‌ای که طی دو تا سه ماه آینده، ابعاد این مشکلات به سطح بسیار گسترده‌ای برسد.

در همین حال، یکی از مدیران اجرایی فعال در صنعت نفتکش‌ها درباره پیامد‌های خسارت به شناور‌های حامل نفت توضیح داد که در صورت اصابت و ایجاد شکاف در بدنه یک نفتکش، این شناور پیش از خروج از منطقه به تعمیر نیاز خواهد داشت.

به گفته این مقام، تعمیر کشتی مستلزم تخلیه محموله، شست‌وشوی مخازن، گاززدایی و تأمین حوضچه تعمیراتی است. این فرایند در صورت وارد آمدن خسارت‌های جزئی ممکن است کمتر از یک هفته زمان ببرد، اما آسیب به بخش‌های حساسی مانند پل فرماندهی یا موتورخانه می‌تواند مدت تعمیرات را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

این گزارش در نهایت هشدار می‌دهد که کاهش جریان نفت از تنگه هرمز، در کنار احتمال طولانی شدن تعمیر نفتکش‌های آسیب‌دیده، می‌تواند در ماه‌های آینده ظرفیت حمل‌ونقل دریایی نفت را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.

منبع: الجزیره