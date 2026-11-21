باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه انصاری روز شنبه در بدو ورود به چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران افزود: گزارش‌های مربوط به نمونه‌برداری و آزمون سوخت در ۲ فصل گرم و سرد تهیه و نتایج آن پس از بررسی و تطبیق با استانداردها، به مراجع مربوط ارسال می‌شود.

نظارت استاندارد بر زنجیره تولید آرد

وی با اشاره به نظارت بر زنجیره تولید آرد اظهار داشت: از مرحله تولید گندم در مزرعه تا تبدیل آن به آرد و رسیدن به نانوایی، زنجیره تولید و عرضه به‌طور کامل رصد و پایش می‌شود.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در حوزه گندم، وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی است، اما استانداردهای مربوط به گندم نیز اجباری شده است و اجرای آن با زمان‌بندی مشخص از سال آینده دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: استاندارد آرد اجباری است و نظارت بر انواع نان، از جمله نان‌های سنتی و نان‌های حجیم، به‌طور کامل انجام می‌شود.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه نظارت بر کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری در بازار و واحدهای تولیدی ادامه دارد گفت: در این خصوص هم از بازار نمونه‌برداری می‌شود و هم محصولات تولیدی واحدها مورد بررسی و آزمون قرار می‌گیرند.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده کالاهای بی‌کیفیت، مغایر با استاندارد یا دارای ایراد، شکایت خود را از طریق نمایندگی‌های سازمان در سراسر کشور یا سامانه‌های رسیدگی به شکایات ثبت کنند.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین با اشاره به امکان استعلام اصالت کالا افزود: مردم می‌توانند کد ۱۰ رقمی درج‌شده زیر نشان استاندارد کالا را به سامانه پیامکی ۱۵۱۷ ارسال کنند تا از اصالت و مشخصات کالا اطلاع پیدا کنند.