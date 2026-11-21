باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - به منظور رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز، متخلفان و قاچاقچیان محکوم شدند.

متخلفان کیسه کود شیمیایی یارانه‌ای نقره داغ شدند

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از محکومیت متخلفان پرونده حمل کیسه‌های کود شیمیایی یارانه‌ای از نوع اوره به پرداخت جزای نقدی خبر داد.

موسی رهبر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اظهار کرد: شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان کازرون، ۲ متخلف پرونده حمل ۴۱۰ کیسه کود شیمیایی یارانه‌ای از نوع اوره به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

او ادامه داد: این پرونده با گزارش مأموران انتظامی شهرستان کوه‌چنار درباره حمل کود‌های شیمیایی با یک دستگاه تریلر تشکیل شد و در جریان رسیدگی، مالک تریلر و مالک کالا به‌عنوان متخلف شناسایی شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس تصریح کرد: شعبه علاوه بر صدور حکم تحویل کود‌های مکشوفه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان فارس، هر یک از متخلفان را به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۲۱ میلیون ریال جزای نقدی، معادل ۲ برابر ارزش تخلف، در حق دولت محکوم کرد.

رهبر گفت: با احتساب جریمه اضافه معادل ارزش وسیله نقلیه حامل کالا برای مالک محموله، مجموع جریمه مالک کالا به عنوان متهم ردیف دوم به ۳۱ میلیارد و ۵۳۲ میلیون ریال رسید.

قاچاقچی گیاه دارویی محکوم به پرداخت جزای نقدی شد

قاچاقچی گیاه دارویی آنغوزه در تعزیرات حکومتی محکوم به پرداخت جزای نقدی شد.

موسی رهبر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس در ادامه بیان کرد: پرونده حمل بار آنغوزه خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۹ میلیارد ریال در شعبه اول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نی ریز رسیدگی شد.

او ادامه داد: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مستندات برای رعایت ضوابط قانونی پیرامون حمل بار کشف شده، علاوه بر ضبط محموله کشف شده، متخلف پرونده را به پرداخت ۱۸ میلیارد ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف نیز محکوم کرد.

رهبر تصریح کرد: با اعلام ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی نی ریز درباره کشف بار قاچاق توسط یک خودرو در ایستگاه بازرسی قطرویه این شهرستان، پرونده این تخلف برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

قاچاقچی سوخت جریمه شد

قاچاقچی سوخت از نوع نفت گاز م به پرداخت جزای نقدی جریمه شد.

موسی رهبر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس همچنین اظهار کرد: پرونده حمل ۳۰ هزار و ۵۰ لیتر نفت گاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۶۳ میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال در شعبه دوازدهم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان شیراز رسیدگی شد.

او گفت: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مستندات برای رعایت ضوابط قانونی، علاوه بر ضبط محموله کشف شده و تحویل آن به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان، متخلف پرونده را به پرداخت ۱۹۰ میلیارد و ۸۱۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۳ برابر ارزش تخلف نیز محکوم کرد.

رهبر اضافه کرد: با اعلام ماموران حفاظت اطلاعات فارس پیرامون حمل سوخت قاچاق توسط یک دستگاه کشنده در حومه این شهرستان، پرونده این تخلف برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.