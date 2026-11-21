باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت شهری شیراز در راستای ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های عمرانی و پیشگیری از مخاطرات ناشی از سیلاب، عملیات اجرایی در مسیل بلوار مساوات را با سرعت و دقت دنبال می‌کند تا گامی مؤثر در جهت ایمن‌سازی محدوده‌های شهری برداشته شود.

رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز با تأکید بر ارتقای تاب‌آوری شهری، از اتمام عملیات خاکبرداری و پی‌کنی مسیل بلوار مساوات در شهرک گلستان و آغاز اجرای دیوار سنگی کانال تا بزرگراه آیت‌الله علوی خبر داد و گفت: مدیریت شهری در مسیر ایمن‌سازی و تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری گام برمی‌دارد.

علی‌حسین عباسی با اشاره به جزئیات این پروژه اظهار کرد: این طرح در ادامه احداث حوضچه آرامش و بند رسوب‌گیر مسیل بلوار مساوات و با هدف ساماندهی مسیر عبور آب‌های سطحی، کنترل و هدایت روان‌آب‌های ناشی از بارندگی، کاهش سرعت و انرژی جریان سیلاب و جلوگیری از فرسایش بستر و دیواره‌های مسیل در حال اجراست.

او همچنین بر ضرورت افزایش تاب‌آوری کلان‌شهر شیراز در برابر مخاطرات طبیعی و تغییر اقلیم تأکید کرد و افزود: توسعه متوازن زیرساخت‌های هدایت آب‌های سطحی نقش بازدارنده‌ای در مواجهه با بحران‌های احتمالی فصول بارش دارد.

رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نقش مؤثری در ارتقای زیرساخت‌های مدیریت سیلاب، کاهش خطر آب‌گرفتگی و افزایش ایمنی محدوده‌های شهری داشته و گامی مهم در راستای افزایش تاب‌آوری شهر شیراز در برابر بارندگی‌های شدید و مخاطرات ناشی از سیلاب به شمار می‌رود.

گفتنی است، توسعه پروژه‌های هدایت آب‌های سطحی و ایمن‌سازی مسیل‌ها به عنوان یکی از ارکان کلیدی در پایداری زیرساخت‌های شهری محسوب می‌شود که با اتخاذ رویکرد‌های مهندسی کارآمد، زمینه‌ساز صیانت از دارایی‌های شهر و آرامش خاطر شهروندان در برابر حوادث غیرمترقبه خواهد بود.

منبع: شهرداری شیراز