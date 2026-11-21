باشگاه خبرنگاران جوان - چند پروژه ورزشی با حضور معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، معاون استاندار فارس، نمایندگان مجلس و مدیرکل ورزش و جوانان استان، شنبه۳۰ آبان‌ماه در شهرهای ششده و نوبندگان شهرستان فسا به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم زمین چمن مصنوعی استاندارد و سالن ورزشی شهر ششده افتتاح شد. سالن ورزشی این شهر با اجرای کف‌پوش، تعویض سقف و بهسازی روشنایی، برای استفاده جوانان و ورزشکاران منطقه آماده بهره‌برداری شده است.

این طرح‌ها با تلاش قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تکمیل شده‌اند و با هدف توسعه سرانه فضاهای ورزشی، رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار و فراهم‌کردن امکانات استاندارد برای ورزشکاران به بهره‌برداری رسیدند.

همچنین زمین چمن مصنوعی استاندارد شهدای ارتش در شهر نوبندگان شهرستان فسا نیز با حضور دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر رحمانی، فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش، رضایی، معاون استاندار فارس، محمدی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، توکل، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس، و عبدالمجید دوراندیش، مدیرکل ورزش و جوانان فارس، افتتاح شد.

این زمین چمن مصنوعی نیز با همت قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش تکمیل شده است و زمینه مناسبی برای استعدادیابی، برگزاری مسابقات محلی و توسعه ورزش همگانی در شهر نوبندگان فراهم می‌کند.

افتتاح پروژه‌های ورزشی در ششده و نوبندگان در راستای توسعه عدالت ورزشی، ارتقای زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از جوانان مناطق کمتر برخوردار شهرستان فسا انجام شد.

منبع: ورزش و جوانان فارس