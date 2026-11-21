باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- بر اساس قوانین و مقررات، کارشناس فنی پرواز و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری موظف‌اند نظارت دقیق و مسولانه و دقیق برصلاحیت پرواز داشته باشند و امنیت و سلامت مسافران را تآمین کنند.

پیش از این ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با استناد به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون هواپیمایی کشوری بر حصول اطمینان از کارآمدی هواپیماهای MD_80 در ۱۲ ایرلاین ایرانی تأکید کرد.

شیرودی با اشاره به مداومت ۴ ساله‌ی سازمان هواپیمایی کشوری (۸ بار تمدید روش جایگزین) در خصوص موضوع مذکور و اعلام روش‌های جایگزین به ایرلاین ها و ابلاغ مهلت اجرایی احراز الزامات فنی، نسبت به پیامدهای جبران ناپذیر ادامه پرواز این تایپ از هواپیماها هشدار داد و مسولیت همه‌ی فعالان صنعت هوانوردی را یادآور شد.

وی با اشاره به این‌که توقف پرواز هواپیماهایMD_80 موقت بوده و اورهال و بازبینی آن‌ها به منظور رفع نقص فنی در دستور کار قرارگیرد، تاکید کرد: سوانح هوایی به هیچ‌ وجه نباید تکرار شود و بررسی استانداردهای صلاحیت پرواز و در پی آن امنیت جان مسافران ضرورتی‌ اجتناب ناپذیر است.

از سوی دیگر دست اندرکاران برخی ایرلاین‌ها با انگیزه‌ی اقتصادی و سودآوری بیشتر، نسبت به نقص‌فنی هواپیماها بی‌توجه بوده و با نامه‌نگاری به مقامات قضایی موضوعاتی همچون بیکاری افراد شاغل و محدودیت تعداد پروازها را مطرح کردند.

این درحالی‌ست که دلایل فنی و قانونی محدودیت پرواز هواپیماهای MD_80 مجهز به موتورهای JT8D-200 از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تشریح شده‌است و بر امنیت پرواز مسافران به‌جد تآکید شده است.

در این راستا کاهش ۵هزار کیلوگرمی وزن برخاست، اجرای الزامات بازرسی موتور، کنترل وضعیت پره‌های توربین و انجام برخی بازرسی‌ها در فواصل حداکثر ۱۲۵ ساعت پرواز مطرح شده و گزارش‌های نقص فنی و از کارافتادگی موتورهای MD ارائه شده است.

گفتنی‌ست محدودیت پرواز این هواپیماها نتیجه ارزیابی ریسک، گزارشات آخرین وضعیت موتورهای تعمیری در مراکز تعمیری. گزارش دستگاه‌های نظارتی و الزامات فنی و بررسی چندساله‌ی آن‌هاست و نادیده گرفتن این مهم از سوی شرکت‌های هواپیمایی سودجو، به مخاطره انداختن جان مسافران می‌انجامد.