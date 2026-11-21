باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در بحث گواهینامه بین‌المللی گفت: گواهینامه بین‌المللی به اعتبار گواهینامه داخلی صادر می‌شود و دارندگان گواهینامه می‌توانند به استناد کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علائم راه ها در ۷۴ کشور طرف تفاهم‌نامه، با رعایت قوانین، تا یک سال رانندگی کنند.

سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در تشریح شرایط استفاده از گواهینامه بین‌المللی اظهار داشت: گواهینامه بین‌المللی سند مستقلی نیست و به استناد و به اعتبار گواهینامه داخلی صادر می‌شود.

وی با اشاره به مفاد قانونی این موضوع افزود: بر اساس مفاد قانونی الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علائم راه‌ها، مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۲۶ که در تاریخ ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ از طریق وزارت امور خارجه وقت به پلیس وقت ابلاغ شده است و دارندگان گواهینامه رانندگی بین‌المللی می‌توانند در کشورهای طرف قرارداد، به مدت یک سال رانندگی کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در ابتدا ۳۶ کشور این تفاهم‌نامه را امضا کردند که بعدها تعداد آن‌ها به ۷۴ کشور رسید و ایران نیز جزو این ۷۴ کشور است.

وی با استناد به بند ۵ ماده ۴۱ کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها در باره دریافت گواهینامه بین‌المللی گفت: گواهینامه بین‌المللی باید برای کسانی که دارای گواهینامه داخلی هستند صادر شود و حداقل شرایط مذکور رعایت شود.

شماره گواهینامه داخلی نیز باید در گواهینامه بین‌المللی ذکر شود و گواهینامه بین‌المللی پس از انقضای مدت گواهینامه داخلی مربوطه، معتبر نخواهد بود.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: اگر شخصی با گواهینامه داخلی کشور خود بخواهد در هر یک از این ۷۴ کشور رانندگی کند، مدت اعتبار گواهینامه ۶ ماه خواهد بود و این موضوع به تفاهم نامه ای که با یکدیگر منعقد می کنند بستگی دارد.