باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سعود بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر دفاع قطر، روز شنبه در دوحه با برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، دیدار و درباره مسائل مورد اهتمام مشترک دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

وزارت دفاع قطر اعلام کرد که در این دیدار، شماری از موضوعات دارای اهمیت مشترک و راهکار‌های توسعه و گسترش همکاری‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، شماری از افسران و مقام‌های ارشد نظامی دو کشور نیز در این نشست حضور داشتند.

این دیدار در شرایطی انجام شد که قطر در تلاش است با ایفای نقش میانجی میان تهران و واشنگتن، زمینه نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های دو طرف و کاهش تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در منطقه را فراهم کند.

منبع: الجزیره