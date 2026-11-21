باشگاه خبرنگاران جوان - رزمندگان پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه نوآوری‌ها و اقدامات موفق پدافندی خود و پس از انهدام پنجاه‌ و هشتمین فروند از پهپادهای پیشرفته شناسایی ـ رزمی MQ-۹ ارتش متجاوز آمریکا، دقایقی پیش با آتش دقیق و مؤثر سامانه نوین و پیشرفته پدافند هوایی سپاه، موفق به رهگیری و انهدام نوزدهمین فروند پهپاد MQ-۱ در آسمان جزیره سیریک شدند.

این اقدام، در ادامه مقابله با نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران و پاسخی به تداوم تحرکات پهپادی ارتش آمریکا در منطقه اعلام می شود.